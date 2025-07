La cola de la serpiente

En alguna ocasión he manifestado mi punto de vista contrario a aceptar los poderes sobrenaturales. Por ello, me he resistido siempre a reconocerme en el espejo del destino, ese fatum, hado o sino que asegura que nuestras acciones están ya determinadas. Si así fuera, el libre albedrío (la posibilidad de tomar decisiones autónomas y, por tanto, bóveda angular de libertad) se vendría abajo con estrépito, sustituido por una guía de conducta que nos arrastraría hacia lugares desconocidos, alejados de cualquier huella humana.

La última tertulia de ese bar al que me refiero con frecuencia, nos encontró enfrascados en un debate apasionado y cordial –como a mi juicio debieran de ser todos los desencuentros verbales– sobre el tema estrella del momento. Seguro que no haría ninguna falta señalar las orillas del tema; seguro que cualquiera hubiera acertado fácilmente que merodeábamos por un epicentro político de extrema gravedad, cual es la corrupción.

Y en estas nos veíamos, con algún que otro café en la mesa, alguna que otra cerveza y, como siempre, con dos o tres clientes del bar que se repartían su curiosidad y quizás también su cuota de aburrimiento atendiendo a nuestra conversación. Transitábamos aún por el territorio de Las Moiras, Las Tejedoras del destino en la mitología griega, y la corrupción aparecía como una serpiente de cola larga, inmensa, infinita, que nunca tendría descanso. ¿Acaso no sucedió siempre así desde el principio de los siglos? –eran algunas frases que se repetían–. Da lo mismo que se pongan medidas correctoras o que no, las serpientes siempre regresan; pueden cambiar la piel, eso sí, pero a fin de cuentas no dejarán de ser reptiles prestos a depositar su veneno en cualquier momento –fue otro de los comentarios–. Incluso uno de los tertulianos ejerció de Catedrático de Historia Clásica y nos largó un discurso –bien hilado, por cierto– sobre Séneca y la contradicción entre sus prácticas corruptas y su retiro final en los brazos de la moralidad. Luces y sombras alrededor del imperio de un Nerón adornado con el tinte del crimen y la extravagancia.

En todo caso, no faltó quien dio muestras de un perfecto conocimiento geográfico haciéndonos viajar por un mapa extenso que nos condujo desde los países menos afectados por la corrupción: Dinamarca, Finlandia… hasta aquellos en los que la serpiente había mordido con más fuerza: Sudán, Siria… Una provechosa lectura que me evocó al borgiano "Funes el memorioso", tal fue el caudal rememorativo del tertuliano.

Era preciso descender hasta nuestra latitud. Y lo hicimos desgranando una serie de medidas que consideramos las más importantes para sortear este delicado trance actual. La transparencia y el acceso a la información; la participación ciudadana; nuevas leyes de contratos del sector público y de financiación de los partidos políticos; el refuerzo de la independencia del sector judicial o una reforma del Código Penal que recoja el delito de enriquecimiento ilícito fueron algunas de ellas. Las puertas giratorias, que habría que prohibir –era otra de las medidas–, apuntaron a Felipe González y a su doble moral.

Faltaba el debate sobre la endeble condición humana y la imposibilidad de impedir los casos de corruptelas. Mas el listado de "Funes el memorioso" abrió grietas entre las filas de los escépticos, pues si un país como Dinamarca había sido calificado con un 90% de limpieza, y otros también con una nota cercana, a poco que nos esforzáramos podría conseguirse el 100%. Eso dijeron algunos tertulianos al levantarnos de la mesa. Sonreí pensando que era posible que algún día cortáramos de una vez la cola de la serpiente. . . n