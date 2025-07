Llamar con ilusión a la puerta

Rápido, no se cuenta con mucho tiempo y son pueblos y lugares muy bonitos los que aspiran a conseguir el galardón para este año 2025, el premio al "Pueblo Ejemplar" de Asturias. Para ello hay correr mucho y presentar documentación no solo correcta y animada, también unas buenas imágenes llaman la atención de lo que representa todo lo que es y fue el hoy llamado Ecomuseo Minero del Valle de Samuño.

Digo lo de correr en la presentación porque el día 10 de este mes termina el plazo para presentar la documentación ante la Fundación Princesa. Que aspirar a este premio sirva para que los pocos o muchos habitantes de la zona Samuño, que probablemente son menos de los que fueron años atrás, estén orgullosos. Hoy ya casi no recuerdo de cuándo habité, trabajé, cortejé y me casé, en Sama, hace de todo ello casi 60 años.

El optar a este fabuloso y extraordinario premio, al que ya se concurrió varias veces, eleva el entusiasmo. Siempre me animaba a escribir sobre ello el anterior presidente de la asociación "Langreanos en el mundo", que por el hecho de colaborar en este periódico sobre diversas cuestiones, me llamó un día y me dijo que debía sentirme langreano, aunque mi nacimiento fuese ovetense. Y así lo hice y tuve esa oportunidad de echar una ojeada, repito, aunque que no la viera en persona, a ese llamativo lugar del Samuño y que gracias a toda esa moderna evolución que pude seguir y hasta sentir a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, año tras año e incluso día a día, pude llegar a ver el trabajo y el esfuerzo de unas gentes entusiasmadas por mostrar algo nuevo que con orgullo y sencillez hoy quieren mostrar, no solo al Valle de Samuño, sino aquellos que sientan la curiosidad de acercarse, porque además les llevan en un original tren que discurre por el Ecomuseo Minero.

A por el merecido premio en su trigésima edición que, Dios mediante, tendrá la oportunidad de otorgar la Princesa de Asturias, acompañada, como siempre suele hacer por sus padres, Reyes de España y su hermana la Infanta Sofía.