El presidente del Gobierno fue muy rotundo al afirmar que amnistiar a los impulsores del intento de golpe de estado en Cataluña era incompatible con nuestro ordenamiento jurídico, una postura ratificada unas cuantas veces con una firmeza sobresaliente. Como él, todos los que pintan algo en el PSOE manifestaron lo mismo, llegando incluso a pronosticar que a Puigdemont y su cuadrilla sólo les aguardaban la ley y el trullo.

En el mismo sentido se pronunciaron sesudos juristas, magistrados, insignes catedráticos, reputados periodistas y líderes autonómicos, que llegaban a la misma conclusión: No, no y no. Porque lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. Y como lo primero e intocable es la Constitución, sus agresores debían ser juzgados y condenados sí o sí.

Pero tiempo después se produjo el milagro de los siete votos que puso fin a la cadena de elecciones tras el acoso y desmayo de Rajoy. Siete votos catalanistas que fueron la chispa que dio comienzo a un acontecimiento asombroso. De repente, como un coro perfectamente afinado, los que tan contundentemente recalcaron que la amnistía no era posible vieron la luz de la verdad y del primero al último cambiaron de discurso en un giro prodigioso y al unísono. Algo realmente milagroso. Olvídense de los panes y los peces. Siete votos son capaces de lograr lo más extraordinario.

Ahora imaginemos por un momento que esos siete votos provinieran del partido terraplanista. ¿Cómo estaríamos hoy? Pues legislando que la Tierra es como una cartulina. Y si nos arrimamos demasiado a los extremos corremos el peligro de caernos del planeta. Y tan tranquilos. Ya verían cómo se acababan las risas y el cachondeo con lo de que el mundo es plano. Si así lo dicen siete votos, así será. Y punto.

Hoy observo a los que repentinamente cambiaron de opinión y no puedo evitar un cierto sentimiento de envidia. No se ponen colorados, no sienten vergüenza, no vacilan en su nueva postura. Porque han tenido la fortuna de ser testigos de un milagro.