La carta que te escribo

Abre mi sobre para que puedas conocer aquellas noticias más relevantes. Digo mi sobre, aunque realmente no sobra nada y todo es aprovechable. Y aclaro, no es un juego de palabras, sino una corta explicación de los acontecimientos que vivimos el extremo sur de nuestra revuelta Europa.

Hoy, nuestros medios de comunicación y transporte por vía aérea nos ponen al tanto de forma inmediata de todo lo bueno y malo que discurre por el ancho y redondo mundo, aunque algunos siguen afirmando que todo ello es una altiplanicie, pero hoy no estamos para discutir y lo que debe de ocuparnos son esas noticias tan simples, ¡qué digo!, tan complejas, que nos sobresaltan al abrir el periódico, poner la radio o encender el televisor: un presidente del Gobierno nos "escribe" con voz apesadumbrada cómo unos peones de su obra se dedican a un buen vivir a costa de… vaya usted a saber.

Una mano de obra que tiene en nómina desde hace… (más puntos suspensivos), afirmando que se enteró hace unas horas de las martingalas que llevaban a cabo en su notable edificación. ¿Es notable? ¿Es edificante?

No lo sé y probablemente usted tampoco lo sepa. Lo dicho, la cara del interfecto que nos facilita la o las noticias es de una seriedad absoluta: no tiene buen color, diría que más bien resalta el negro y no por el sol que toma en su jardín.

Escuchaba a un filósofo decir: "El pedir perdón no es suficiente, lo que se requiere es ser perdonado". Dura tarea tienen nuestros hombres y mujeres, tanto en un lado u otro del gran paredón que hoy nos separa. ¿Hasta cuándo? Muy fácil: hasta que Dios quiera, porque la política… (inagotables puntos suspensivos).