Apuntes para nuestra historia

El Decreto del 23 de marzo de 1812 expedido por las Cortes españolas para la formación de Ayuntamientos constitucionales fue fundamental para San Martín. Las Cortes, convencidas de que había pueblos que deseaban establecer nuevos ayuntamientos, decretó unas reglas uniformes a tal fin:

"Cualquier pueblo que no tenga Ayuntamiento y cuya población no llegue a las mil almas y que por sus particulares circunstancias de agricultura, industria o población considere que debe tener Ayuntamiento, lo hará presente en la Diputación. Los Pueblos que no se hallen estas circunstancias seguirán agregados a los mismos que estaban".

El concejo de Langreo estaba dividido en "cuatro cuartos". El primero era el de La Cabezada, que lo formaban las parroquias de San Andrés Linares, Santa María de las Nieves de Blimea y San Martín de Loredo. Hemos tratado de buscar documentación sobre ese intento de crear un nuevo concejo, "El Cuarto de La Cabezada", a partir de la fecha de marzo de 1812, y concretamente en el periodo del Trienio Liberal (1820-1823), pero no lo hemos encontrado. Hay, a lo sumo, un relato que se ha transmitido por vía oral, según el cual en estas parroquias predominaba la intención de segregarse de Langreo para constituir un concejo independiente. En todo caso, si así hubiese sido, hubiera quedado suprimido durante el segundo periodo absolutista.

Con el Decreto del 23 de julio de 1835 de nuevo el "Cuarto de La Cabezada" se acogió a la reorganización de los cuerpos municipales que establecía un mínimo de 100 vecinos como votantes. O sea, que las tres parroquias solicitaron y les fue concedida la independencia del concejo de Langreo.

El terreno del futuro municipio era, según las fuentes, en general "muy accidentado. Destaca un valle extenso a través del cual discurre el río Nalón al que confluyen a través de los cerrados valles arroyos como De Las Cubas, Silvestre, Blimea y Angariella. En sus valles existe abundancia de robles, hayas, castaños, avellanos y en todas partes, abundantes praderas; los cultivos dan producción de escanda, maíz, patatas y nabos, legumbres en general, algo de centeno y trigo, castañas, cerezas e higos. Cría ganado vacuno, lanar y cabrío; se practica la caza de perdices, liebres y corzos y pesca de varias clases".

En cuanto a la industria, según los documentos de la época, depende de la actividad agrícola y del uso de molinos harineros. El comercio principal es la producción de avellanas, castañas, maíz y las ferias y ventas de ganado. Empezaba a explotarse el llamado "carbón de piedra" en las minas, y por entonces se llevaba el carbón hasta Gijón mediante de carros y acémilas. La población que tenía el concejo en estos años era de unos 2.000 habitantes.

De nuevo, el Decreto del 23 de julio de 1835 para el arreglo provisional de los Ayuntamientos. En palabras de lar regente María Cristina, "convencida de la necesidad de la reorganización de los cuerpos municipales, y deseando que esto se verificase con la prontitud posible para que los pueblos pudiesen gozar de los beneficios que de ello les debe resultar, he venido en decretar, en nombre de mi augusta Hija Doña Isabel II, que se proceda a plantear provisionalmente los ayuntamientos de los pueblos en la forma siguiente:

De la organización de los Ayuntamientos. Articulo 1º. Los Ayuntamientos de la Península e Islas adyacentes se compondrán : De un Alcalde, de uno o mas tenientes de alcalde donde lo exija el vecindario. De cierto número de regidores, según el respectivo vecindario de cada pueblo. De un procurador del común".

En lo que hoy en día es San Martín se pasó a la acción. El 15 de agosto de 1835 en Conceyu Abiertu se reunieron los representantes de las tres parroquias del "Cuarto La Cabezada" y levantaron acta: "Estando congregados cinco de los nueve electores que corresponden al nuevo concejo con arreglo a varias disposiciones y al censo de población, que asciende a 431 vecinos, y siendo alcalde de Langreo Don Manuel Huerta y electores don Julián García Ciaño de San Martín; don Benito García Ciaño; de Blimea, don José Bernaldo de Quirós y don Manuel González, de la Vega por San Andrés de Linares, fueron elegidos:

Para Alcalde Constitucional, Don Benito García Ciaño, de la Cabezada por mayoría absoluta de votos. Para Regidor Primero por unanimidad: don Juan Argüelles de Carrocera. Para Regidor Segundo, don Vicente Suárez Serrano de Río Cerezal en la Hijuela. Para Regidor Tercero, don José Bernaldo de Quirós. Para Cuarto Regidor don Juan Lamuño de Sienra y para procurador síndico, don Julián García Riaño de Langreo. También fueron nombrados: secretario, jueces de camino, Alcaldes de Hermandad, monteros, regidores, jueces de frutos y colectores de bulas".

En este Conceyu Abiertu se decidió el futuro nombre. En principio se pensó seguir como el "Concejo de la Cabezada", pero prevaleció el nombre de San Martín por su tradición y personalidad, con el añadido "del Rey Aurelio", que le daba más autoridad y antigüedad. En los trámites ya figuraba el nombre de concejo de San Martín del Rey Aurelio.

El "Cuarto de la Cabezada" actuó rápidamente para cumplir con el Decreto, y sin embargo de nuevo el Boletín Oficial de la Provincia de Asturias publica el 23 de setiembre un artículo en el que insta a los territorios interesados en hacerse Ayuntamiento a que actúen.

Incluso el Gobierno Civil amenaza a tomar medidas de rigor a aquellos Ayuntamientos que tienen pendientes trámites o hayan devuelto las actas. Pasa nota de los concejos que devolvieron los expedientes, y entre ellos está el de Langreo. Por tanto, la segregación de San Martín a esperar.

De nuevo el 10 de diciembre de 1836 se recuerda el decreto del 23 de mayo de 1812 expedido por las Cortes para la formación de Ayuntamientos Constitucionales. Y vuelve el Boletín Oficial del 24 de diciembre a señalar que se van a restablecer los decretos del 10 de julio y 11 de agosto de 1813 donde se establecían las primeras reglas sobre la formación de Ayuntamientos Constitucionales.

Se recibieron oficiosamente noticias de que en la sesión celebrada en la Diputación Provincial el día 23 de diciembre de 1836 había sido aprobada por fin la segregación y el nacimiento del nuevo Ayuntamiento. Además, se celebró el día 6 de enero de 1837 una sesión de formación de la municipalidad de San Martín del Rey Aurelio. Aquí está parte del acta de sesión: "En la casa de San Fructuoso y jurisdicción de San Martín del Rey Aurelio, día 6 de enero de mil ochocientos treinta y siete, bajo la presidencia del Sr. Don Alejandro Montes, Alcalde primero constitucional de la jurisdicción y Ayuntamiento de la villa de Sama, capital de este antiguo concejo de Langreo, siendo llegada la hora de cita prevenida por dicho señor para el acto de la sesión, de la que son nombrados para componer la Municipalidad de este nuevo concejo, en este sitio designado por capital concurrieron los Señores: Don Benito García Ciaño, único alcalde, don Juan García Argüelles, primer regidor; don Vicente Suárez Serrano, segundo; don José Bernaldo de Quirós, tercero; don Juan Lamuño, cuarto y regidor síndico don Julián García Riaño".

El sábado 21 de enero de 1837 el Boletín Oficial de la provincia de Oviedo recogía la "instalación de nuevos Ayuntamientos": Castropol, Mieres, Pravia de Acuende y Cudillero. También el de San Martín del Rey Aurelio: "Las parroquias que les está unidas son las siguientes: San Martín del Rey Aurelio, San Andrés de Linares y Blimea. Lo que se anuncia al público por medio del Boletín Oficial. Oviedo 12 de enero de 1837. Ramón Casariego".

Por lo tanto, aquí queda mi duda. El bicentenario, ¿Cuándo celebrarlo? Redondeando quedan 12 años para la celebración del bicentenario como Ayuntamiento independiente, pero ¿Qué fecha se elegirá como oficial? ¿El 23 de diciembre de 1836? ¿El 6 de enero de 1837? ¿O el 21 de enero de 1837? n