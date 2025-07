Edición facsimilar de "Entre palmeras", de Alfonso Camín

En edición facsimilar, ha sido reimpreso “Entre Palmeras”, segundo tomo de las memorias de Alfonso Camín, (1890-1982) que vio la luz por primera vez en México en 1958. No olvidamos que, en 2014 Vip Editorial de Gijón, también tuvo a bien reeditar este segundo tomo de las memorias del Poeta de Asturias, Alfonso Camín. Pero, como no hay dos sin tres, la tercera reimpresión, en edición facsimilar, acaba de aparecer merced a Frente de Afirmación Hispanista. A.C. que preside en México el mecenas e investigador don Fredo Arias de la Canal, de raíces asturianas.

La edición facsimilar del libro de Camín. / A. S.

No eludimos al prologuista Juan Carlos García Guridi, el que no se inhibe de escribir: “Una de las personalidades más interesantes de las letras hispano-americanas, es sin duda la del asturiano Alfonso Camín”. Y no divaga en torno a Camín el prologuista, sino que asienta, en verso y en prosa, lo que piensa y sabe de Alfonso Camín, que tanto honra a Asturias y Asturias tanto le mira de lado. No lo hace el autor del prólogo ni le soslaya como precursor de la Poesía Afrocubana. ni le niega otros valores al Poeta de Asturias, que los tuvo, sino que afirma y afianza lo que asevera sobre Alfonso Camín:

“Peninsular, cubano y mejicano /era Alfonso Camín -de Asturias hijo- /que en la voz que calló y en la que dijo /mostró más de montaña que de llano.”

Cada vez que en la tierra sembró un grano / el grano cada vez fue más prolijo; / sin embargo, de Dios y el Crucifijo /otras veces no estuvo tan cercano...

Grande fue su pasión por la escritura,/ pasión que combinó con la aventura /de ir al cielo y, después, a la montaña...

Conquistador de sueños y de auroras, / sobre el largo camino de las horas /¡no lo olvidan América ni España!

Tanto la prosa, como es el caso, como el verso sonoro, épico y recio de Alfonso Camín, a no ser los negadores -- que los tuvo-- otros hay que admiran su obra histórica, biográfica --“Hombres de América y España” --, periodística, investigadora o novelística y no se inhiben a la hora de hablar de él, como autor y de su obra, como apasionada y española. Y en nuestro caso, asturiana, que no en vano es y fue Alfonso Camín el poeta de mayor altura y hondura de la tierra de Pelayo: en “Águilas de Covadonga”, “De Estrabón el Rey Pelayo”. “La Mariscala” o el verdadero Bobes; o “El Retorno a la Tierra”, “Tonadas en la neblina” o “España a hierro y fuego, ” y, para no seguir con su obra, las antologías que acrisolan su obra gigantesca, aplaudida y admirada de unos y negada y silenciada de otros, como o en Asturias un llamado catedrático emérito, le negó hasta el nombre. Por eso tal vez no lo incluyó en un diccionario que dirigió para Espasa. Y parte de la obra caminiana la endosó a otros.

Alfonso Camín es nombrado en 1981 “Poeta de Asturias” e Hijo Predilecto. En Oviedo --además de otros lugares-- le honran y le dan su nombre a una plaza. Y Oviedo, con el actual alcalde Alfredo Canteli le quita el nombre de la plaza para, darlo a un dermatólogo...

Buen ejemplo para el propósito de tal alcalde de buscar apoyos para que Oviedo sea nombrada capital de la cultura europea... En lo que sabemos, Oviedo suprime de su callejero al Poeta de Asturias y en Cuba reivindican a Camín como precursor de la poesía afrocubana, poeta, historiador y escritor no solo de Cuba, sino de toda América. Aquí, hay algo que no cuadra, señor Canteli