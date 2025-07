Parece evidente que si el sol no entra por la ventana la culpa no es del astro luminoso. Desde el origen del mundo, la estrella se encuentra siempre en una secuencia principal, y así seguirá hasta que se produzca el último apagón. (Algunos aspirantes a profetas se refieren a él como el Apocalipsis). Detenerse en los motivos de esa falta de comunicación nos arroja variadas explicaciones: desde la ausencia de hueco suficiente para que la luz pueda visitarnos, hasta la mala colocación del los ventanales, todo parece posible. Por ello, más que detenerse en la mera radiografía de los hechos, convendría más echar mano a la carpintería que pudiera solucionar el tapón.

Sin necesidad de cambiar de edificio, pues puedes encontrarte muy a gusto en la vivienda, lo más aconsejable en estos casos sería ampliar los ventanales, de modo que se facilitara el tránsito solar. De un modo parecido, pero trasvasando de una arquitectura a otra, el político Gabriel Rufián, al que cada día que pasa le crece más la cesta de los elogios (firmeza en las denuncias, exacto conocimiento de cada tema y una ajustada mezcla de sarcasmo, ironía y humor, sin perder nunca el respeto, lo merece), escenificó en una de sus comparecencias que había que pasar a otra fase, que eso de "Y tú más", siendo veraz, sin duda, no resultaba efectivo, por lo visto hasta ahora, para remover los oídos ciudadanos.

Serían numerosos los ejemplos que pudieran mencionarse acerca de la diferencia entre unos y otros gobernantes, me refiero a los de ahora y a los que les precedieron de distinto color. Basta con acercar la vista, aun ligeramente, al decálogo de medidas que estableció durante este mandato el actual Gobierno. Entre otras varias, el crecimiento económico, con cifras que reflejan una recuperación sostenida y un aumento en la creación de empleo; mejora en la proyección internacional, acompañada de políticas que buscan mitigar el impacto climático y promover un desarrollo más responsable; la regeneración democrática…., sin que ello no signifique que queden todavía muchos desafíos pendientes.

Gabriel Rufíán fue muy claro en su intervención: Más o menos que se acabe con el monólogo, tan cierto como inútil, del "y tú más", y se abra la ventana a nuevos aires. ¿Cómo es posible, se preguntaría alguien cuya mirada se reflejara solo en el cristal de la objetividad, que la extensa lista, de la A a la Z, de todos los casos de corrupción del PP que hubo durante la época de Rajoy, no sirva para limpiar los cristales de los ciudadanos? (Mientras escribo estas líneas, me encuentro con la noticia sobre el exministro Montoro, imputado por usar Hacienda para favorecer empresas), Pues sí, es posible. ¿Cómo es posible que un partido como Vox, en cuyo mural propagandístico figuran, entre otras banderas, el racismo, la xenofobia y la negación de los derechos de las mujeres, tenga admiradores? Pues sí, es posible. Como es posible que… Pues sí, es posible. A lo que parece, ya todo es posible.

Vale lo que dijo Rufián sobre el cambio de perspectiva. Que se usen otros argumentos, como el de las tres uves, al que se refirió ese día: "Vivienda, vivienda y vivienda", para que los jóvenes no vivan en zulos. Todo es positivo, naturalmente, si termina dando buenos resultados; pero me temo que no se acaba con la semilla de la ultraderecha solo con mudar de perspectiva. La gestión salvaje y brutal del capitalismo tiene un nombre, y solo repasando la historia y sus consecuencias habrá posibilidad de que algún día entre el sol por la ventana. n