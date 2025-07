De chiste a mala leche

Daremos la vuelta al título y quizá entendamos mejor por lo que estamos pasando, que no es poco. Como acostumbro a decir habitualmente, y repitiendo el mal que nos asedia desde una gran temporada atrás, hasta salpicarnos y amargarnos la actual etapa estival, es nocivo ver y escuchar lo que se debate en las Cortes, cuando los portavoces o presidentes del partido político correspondiente largan por su boca improperios, exagerados o mentiras, en tanto su clan aplaude desaforadamente intentando interrumpir. Unos lo hacen de forma animada y los contrarios, para que el orador (llamémoslo así por ser un digno mandatario y no por ser un lenguaraz analfabeto, que los hay), continúe con su perorata o soflama, vaya usted a saber, que hace sonreír o producir una mala "milk", algo parecido al título que encabeza estas líneas.

El "y tú más" es el eco que se repite en las Cortes. No solo se tiran los trastos a la cabeza entre ellos mismos, sino que la o las familias sacan a relucir trapos sucios y sucesos, algunos, de cierto calado. Pero si hablamos de hundir, aquí no hay línea de flotación marcada. Más aún, en el referido hemiciclo se ventilan sucesos de 30 o 40 años atrás, incluso del mismo partido del orador, sin importarle esté o no ausente o fallecido: todo vale. Entretanto, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, es incapaz de poner orden ante tal algarabía o jerigonza, sobre todo –se lo explicó–si quien diserta en la tribuna de oradores es de su propio partido político.

Pero destaco algo más. Se fijarían, si han tenido la paciencia de seguir tal desarrollo antidemocrático por televisión, a Francina Armengol:sus ojeras le llegan hasta… donde usted quiera. Así como al señor Presidente del Gobierno. No solo está más delgado, apreciándosele el cuello de su camisa más amplio, así como un semblante más afilado. Bueno, en el fondo ambas apreciaciones no deben de importarnos, ¿verdad?. Lo bueno es, como afirman ellos y el resto de sus simpatizantes, que la legislatura siga adelante.

Por eso ahora hemos llegado al humor, porque nos lo merecemos. Vean aparte.

Se desarrolla en un convento de frailes. Eran tan humildes que al situarse en el refectorio y tomar la modesta y escasa sopa, comenzaba a servirse por el último fraile para acabar con el superior. Era preceptivo, antes de meter la primera cucharada en la boca, el decir: "Qué poco somos". Más ese día la sopa está muy caliente, con lo cual el primer fraile se quema, pero no dice nada y la traga. Y así ocurre con el resto de los miembros de la comunidad hasta que llega el prior. Y dice éste último: "Qué poco somos, pero que mala leche tenemos". Apliquemos esto último a la primera parte.