Estos últimos días se multiplican los ecos de la dimisión de Noelia Núñez, figura destacada del PP, a quien se ha calificado como la "Ayuso de Fuenlabrada", y de la que siguen dando cuenta los noticieros de todo tipo: televisión, radio, prensa…

Como los tópicos siguen de moda, y más cuando se trata de trifulcas políticas, la frase que más se escucha estos días es que su renuncia ha sido debida a que la han "pillado con el carrito del helado", dicho popular que se ha hecho cada vez más viral para referirse a alguien que ha sido descubierto en una situación comprometida. En el caso que nos ocupa, el carrito atropelló a Noelia por haber realizado algo indebido, cual es la atribución de títulos, tres nada menos, que no tenía.

Todos los comentarios que he visto y oído hasta la fecha, salvo una excepción que, por fortuna, no se contentó con quedarse en la mera superficie de las ruedas del carrito, giran en torno a la falsedad de los datos esgrimidos, algo cierto y que sin duda demuestra la falta de ética de la persona que actúa de ese modo. A lo que habría que añadir la ausencia de sentido crítico por no darse cuenta de que el currículum del que presumía forma parte de un registro público, por lo que está al alcance de cualquiera que tuviera interés en consultarlo.

Nada nuevo, por cierto, en este sentido, pues en los últimos años se podrían citar varios casos parecidos. Sin embargo, lo que me llamó la atención de uno de los comentarios televisivos fue la mención, por parte de un interviniente que posó su mirada en el eje de las ruedas, sobre esa supuesta necesidad de poseer titulaciones para navegar por las aguas políticas. Lo que de inmediato me hizo retroceder a un tiempo en el que el prestigio de los políticos no dependía de que llevaran debajo del brazo un árbol lleno de diplomas. No hay que alejarse mucho de nuestra tierra para recordar, entre otros, a Gerardo Iglesias, minero de profesión, diputado por Madrid, que desempeño su cargo con total dedicación y honestidad, y que, además, una vez terminada su etapa, se reintegró a su labor en la mina.

He conocido durante mucho tiempo a alcaldes y personajes más o menos públicos, lo que me sirvió para elaborar un catálogo del buen político, una trinidad no santa, si se quiere, y que consta de tres requisitos. El primero de ellos es la honestidad, ese creer de verdad en lo que se hace, lo que dejaría atrás los casos de corruptelas y de otros chanchullos parecidos; después el trabajo como motor, la bóveda central para dedicarse con energía y coherencia a los asuntos públicos y, por último, la necesaria dosis de inteligencia, entendida como sentido común, para saber deslindar tirios de troyanos y poner siempre el foco en lo que importa al interés común.

Llevamos décadas en las que miles de hombres y mujeres trabajan en empresas de todo tipo sin necesidad de aportar más conocimientos de los que ambas partes necesiten. Y lo mismo debería ocurrir en la política, donde la única y más importante necesidad es atender al bien general de los ciudadanos, para lo que no es preciso, por cierto, un papelito de más o de menos. Pero nada es casual. El sistema está basado en modelos que eliminan a los autodidactas y que crean barrera sociales, ya que en muchos casos existe una inviabilidad económica para poder acceder a determinados niveles, véase, entre tantos ejemplos que se podrían citar, lo que cuesta obtener un máster. n