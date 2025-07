La incomprensión

En una de sus últimas entrevistas, José Mújica reconoció que ya no pertenecía a este tiempo, que no comprendía la vida actual. Poco antes de morir, mi madre me dijo lo mismo, que sentía que la realidad la desbordaba, que se levantaba cada mañana intentando entender el mundo de hoy pero se veía incapaz de asimilarlo. Yo, entrado en la sexta década siento que mi nivel de incomprensión avanza con paso firme, lo que provoca un progresivo apartamiento, porque esto se va pareciendo a vivir en un lugar que cambió de idioma y según pasa el tiempo estoy más perdido.

Mi pensamiento se aleja cada día más del dominante y me molesta que unos niñatos que jamás le dieron un palo al agua me digan lo que he de pensar y cómo expresarlo, qué palabras y comentarios son aceptables y cuáles despreciables, cuando no directamente prohibidos. Porque continúo aferrado al valor humano que considero más sagrado: la libertad. Y de ahí no me suelto.

No entiendo que las democracias mundiales más importantes estén en manos de tontos, malvados y corruptos. Es evidente que se hace necesario, como en los ordenadores que comienzan a fallar, una profunda limpieza y el reinicio del sistema. Se me hace imposible aceptar que seamos incapaces de ver que lo que se nos está viniendo encima supondrá el retorno a la oscuridad, a la intolerancia, al pensamiento único.

Me apena comprobar la velocidad a la que hemos degradado la democracia española, tan joven y tan prontamente enferma, empujada hacia la polarización, un estado de enfrentamiento interno, agotador e inútil, que nos ciega frente a los retos más importantes y amenazadores. Una degeneración que está siendo aprovechada por una casta de mediocres que ha convertido el noble arte de la política en un impresentable reality show. Y causa desazón comprobar cómo, a pesar del lamentable espectáculo que presenciamos a diario, buena parte de la sociedad se deja arrastrar por el forofismo partidista, cebo lanzado por quienes pretenden, y están logrando, vivir permanentemente a nuestra costa.