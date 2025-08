¿Eichmann en el PP?

Oyendo y leyendo algunas, o casi todas las opiniones de líderes y lideresas del PP, uno se pregunta si será posible que el "espíritu" de Eichmann, nazi inspirador y responsable directo de "la solución final" y del Holocausto judío, se haya introducido en el Partido Popular, ya que su discurso, en su mayoría, tal parece inspirado por el nombrado nazi austroalemán. El hecho de que el partido de la derecha española se limpie los pies en el mismo felpudo que su tutora de extrema derecha es, como mínimo, sospechoso de que algo no anda bien en la cabeza de sus dirigentes. La desvergüenza, que no escatima en insultos y mentiras, y alguna que otra estupidez, que tergiversa situaciones o actos del gobierno de coalición, dan puntual información de que la posibilidad de la figura del nazi esté por los escaños del Partido Popular.

La sordidez de los insultos y las descalificaciones de las señorías del PP las convierten en títeres que necesitan ese minuto de gloria en la televisión y en algún titular de prensa. Un ejemplo modelo de ello, y que Freud trataría en serio, es el de un tal Mellado. De tal manera ha llegado el PP a la ignominia política que ha sido capaz de asumir, o de no cuestionar, comentarios ahistóricos, a todas luces falseados.

Por eso en la política actual española hay alguien, y no es fantasmal, que no nos quiere, que no le interesamos y que tal vez en su fuero interno odie al pueblo, a todos, y está en disposición de propagar el virus de la indecencia, creando así un ambiente de menoscabo de la democracia. No exagero, estamos siendo testigos de un Parlamento lamentable por obra y nada de gracia de quienes piensan que el poder está por encima de la vida de las personas.

En su obra "Eichmann en Jerusalén, en 1963, la filósofa Hannah Arendt acuñó el concepto de "la banalidad del mal", muy controvertido en aquel entonces, pero hoy aceptado y que explica cómo personas aparentemente "normales", sin ninguna característica de psicopatía, que entraría en el amplio campo de la salud mental, son capaces de no sentir la mínima empatía por sus semejantes, haciendo de estos el foco de sus ataques más o menos malvados. Arendt observó que estas personas a menudo no reflexionan sobre las consecuencias morales de sus acciones, sino que simplemente cumplen órdenes y siguen las normas establecidas por quienes les mandan.

La indolencia, entendida como la falta total de criterio hacia los semejantes, hecha normalidad, es el mal. Aquí radica la abyección humana: tal y como la debieron de sentir los nazis y que hoy, sin ser tales, se puede trasladar a discursos, actitudes y actuaciones en la política española, entendiendo que esa banalidad, de la que Arendt habló, tal vez esté representada por el PP y su tutora de la extrema derecha. No entienden, con sus declaraciones, la dignidad de las personas. Son esclavos del odio que no quieren ver, pero que sí ven en el resto. La dignidad intrínseca de las personas no la entienden o la ignoran. Su conciencia es cero.

"Cuando se le prestó un ejemplar de ‘Lolita’, de Vladimir Nabokov, para que se distrajera en su celda, Eichmann lo devolvió al considerarlo un libro inmoral. Mi único lenguaje es el burocrático, decía en el juicio. Cumplía órdenes. No le pagaban por pensar. El burócrata, lo explica Arendt, solo conoce una culpa: contravenir las reglas, no cumplir con su deber. Es posible que "Lolita" también parezca inmoral a personas del PP; pero no así muchas de sus declaraciones. Como la última de Alberto Núñez, trayendo a colación a la familia de Sánchez. Debe de estar muy desnortado, para tal grosería "intelectual". Muy mal deben de ir sus encuestas, para hacer de tal modo el doberman, perro que utilizaban las SS alemanas.

El pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire (1921-1997) dejó una frase que casa bien con lo dicho hasta aquí: "Nadie lo ignora todo, nadie lo sabe todo". Por eso aprendemos siempre. Efectivamente: Con el PP, se aprende a no pensar como ellos, ni con ellos. Buen verano.