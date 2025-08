La sopa y el hueso nutritivo

Pobreza, trastornos políticos, deficiencias sociales… son algunos de los motivos por los que muchos ciudadanos abandonan sus países. A bordo de una patera o por otros medios, consiguen sortear las vallas físicas y mentales que van encontrando durante su camino. "No eres un árbol", leí en alguna ocasión, por lo que, seguía la frase, "si no te gusta dónde estás, cambia de lugar". Esto mismo es lo que intentan hacer muchos migrantes, aunque algunos no llegan a conseguirlo –el listado luctuoso durante 2023 alcanzó su registro trágico con casi 8.600 muertos–, mas los motivos del abandono de sus países no guarda, precisamente, ninguna relación con sus gustos particulares, Por el contrario, es su antónimo, el desagrado, la aversión de situaciones injustas y crueles, lo que hace que se aventuren a llegar hasta una Itaca que no conocen y que, además, casi siempre muestra hacia ellos un rechazo o una repulsa, según las diferentes situaciones.

Sólo hace falta asomarse a las noticias que van llegando a diario desde diferentes medios de comunicación, o poner el oído en cualquier conversación, para darse cuenta de que el fenómeno migratorio sigue ocupando la primera línea, y no solo eso, sino que cada día crece más su importancia. De modo que trasciende el ámbito particular y se ha convertido en el hotel cinco estrellas donde todos los políticos preparan su menú, que, según los distintos colores, está sazonado con la sal del respeto y la tolerancia o con la pimienta amarga del rechazo al otro y la xenofobia.

Acostumbro a ir apuntando en una libreta los detalles que a mi juicio resultan más importantes de cualquier debate, pues creo que de este modo puedo separar más fácilmente –lo que no significa que lo consiga siempre– la paja del trigo, o, por decirlo de otro modo, quedarme con la sustancia del caldo antes que con toda la sopa. Mi buceo en el tema migratorio me ha confirmado que hay un torrente económico grande, una masa líquida de incalculables proporciones, pero que apenas se nota la sustancia principal, el hueso nutritivo, cual es el humanismo.

Cada vez que suenan las campanas migratorias, y doblan cada vez con más fuerza, las opiniones se disparan, pero teniendo siempre como eje la situación económica del país. Hay diferencias, naturalmente, entre quienes desde posiciones de izquierda defienden la llegada de migrantes, casi siempre por el beneficio económico que reportan, y quienes muestran su radical rechazo. Un problema y una amenaza para la seguridad pública son algunos de los argumentos usados por la derecha y, sobre todo, por la extrema derecha, que, trufados con una adecuada dosis de odio, está sirviendo para alimentar sus oscuros intereses.

Sin embargo, nada o muy poco se habla de la otra orilla migratoria, esa ribera en la que se explora el verdadero sentido de la hospitalidad, que va más allá de la acogida a los inmigrantes. Para Kant, que planteó la urgencia de ser ciudadano del mundo, la hospitalidad es clave para lograr una paz perpetua, pues invita a la humanidad a reconocerse en un espacio común. Pero queda claro que la mayoría de los políticos, por cuestión de votos, lo que les importa más es su impacto sobre las políticas económicas. En mi modesta opinión, se necesita un cambio de paradigma en donde se conciba el desarrollo y el progreso poniendo a las personas, y no al capital o a la conveniencia política, en el centro de nuestras decisiones. El capitalismo y la deshumanización son la raíz de la ultraderecha. Y sus consecuencias nos afectan a todos.