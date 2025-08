Ustedes y yo desconocemos lo que es pasar por tal penuria, quizás por vivir en un continente del que mana riqueza o estar rodeados de medios que nos ayudan a crecer día a día como personas que, sin duda, nos apoyamos para que nuestro semejante no sienta las imprescindibles y perentorias necesidades; por ejemplo, por las que está pasando el pueblo palestino.

Nosotros, los que vivimos en Asturias después de superar aquella Guerra Civil, que algunos aún recuerdan tristemente, y no con nostalgia, nos acordamos de los comedores de Auxilio Social, de gente pidiendo en la calle, en la puerta de las iglesias, de nuestra casa y, en particular, "de la pobre de los sábados", viuda y con hijos que vivían en la destartalada casa de la calle San José. Y cómo recuerdo yo estas cosas? Fácil, se lo cuento aparte.

Desde los 5 hasta los 10 años, invariablemente, el recorrido de mi casa al colegio y viceversa pasaba por delante de aquel comedor, atestado de gente. En ocasiones había personas sentadas comiendo, unos ya mayores, hombres y mujeres, incluso niños, muchas de las veces hasta mal vestidos ¡Qué digo!: desharrapados muy tristemente. Preguntaba a mis padres el porqué de aquella situación, pero quizás al tener muy cortas mis entendederas, no comprendía aquella circunstancia. Fui creciendo y cuando ya trabajaba, otra situación abrió un poco más aquella situación.

Les hable de la pobre de los sábados. Y así pensó mi madre que una chaqueta mía le vendría bien a un hijo de la pobre y se la dio un buen día. Al llegar yo a comer me contó la donación hecha. Y yo le pregunté si había cogido detrás de una solapa una insignia que allí había. No, me dijo. Me enfadé con ella y salí corriendo en busca de tan apreciada insignia. La familia en cuestión vivía en la calle San José. Y el mayor sorprendido fui yo, al encontrar una casa medio en ruinas, sujeta por vigas de madera y paredes que apenas separaban habitaciones. Encontré al chico, a su madre y hasta la chaqueta, pero en las solapas no había insignia alguna. Vista aquella situación, dije adiós y me volví. Al cabo de los años, desapareció la pobre y los habitantes de aquella legendaria casa y anexos pasaron a vivir a San Lázaro, donde Cáritas construyó unas nuevas casas en el lugar que antiguamente ocupaba un "cerillero".

Y así llegamos a nuestros días y hoy vemos la vergonzosa situación en la que se halla la Franja de Gaza y Palestina. Nos pone los pelos de punta ver verdaderos esqueletos de niños, algunos recién nacidos, muriendo de hambre en el cuello de sus padres, en la calle, porque su casa ha sido bombardeada; y también la inexistencia de hospitales, también destruidos. A centenares de camiones de gran tonelaje se les prohíbe la entrada cargados de alimentos, agua y combustible. Y sigue una guerra sin cuartel por parte de los poderosos, sin que atiendan a los que claman desde las organizaciones mundiales, cuyos oligarcas no hacen otra cosa que pasearse por el mundo. Les dejo, por desgracia, desde hace muchísimos años viene hablándose de la hambruna y no le ponen, ponemos, diría yo, remedio alguno.