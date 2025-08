Una de las características que siempre ha tenido el anarquismo ha sido la importancia de la propaganda para dar a conocer "La Idea". Hubo momentos en los que una parte importante del movimiento libertario defendió que la acción directa no era solamente el modo más eficaz de hacer justicia revolucionaria, sino también un medio para que el proletariado se interesase por los motivos teóricos que justificaban esta violencia. Pero, incluso en las épocas más duras, la posición mayoritaria siempre sostuvo que la manera más eficaz de llegar al pueblo era la formación teórica y la cultura en todas sus formas.

En 1945, el sector mayoritario de los exiliados cenetistas en Francia celebró un congreso en París donde se decidió impulsar las publicaciones del sindicato. Efectivamente, estas se multiplicaron en las décadas siguientes, sobre todo en la misma capital y en Toulouse: "España Libre", "Le Combat Syndicaliste", "Espoir", "Frente Libertario" y por supuesto "Solidaridad Obrera" fueron las cabeceras más importantes, pero con ellas hubo multitud de revistas y editoriales que tuvieron diferente fortuna.

Una de ellas, llamada "Fomento de La Cultura Libertaria", con sede en el número 33 de la rue des Vignoles, reeditó en 1973 "La Felguera en la Revolución asturiana de 1934" en la imprenta des Gondoles de Choysi-le-Roi. Son solo 30 páginas, pero en ellas se encuentra uno de los mejores resúmenes que he visto sobre la actitud y la actuación de los cenetistas del Nalón durante nuestra insurrección.

El librito fue publicado inicialmente en 1935 con el mismo título, precedido por la acotación "Lo que yo he visto", por la Editorial Cultura Proletaria de New York; pero, en ninguna de las ocasiones se especificó quién era su autor, aunque en la edición neoyorquina se explicó que se trataba de "uno de los más conocidos militantes de la CNT y de la FAI en la Felguera (Asturias), el centro siderúrgico más importante de la provincia", que había vivido de cerca los sucesos de la insurrección asturiana.

Este texto ofrece informaciones de gran interés. La primera es el detalle de la organización de la CNT felguerina. Nada menos que 4.000 trabajadores repartidos en cuatro sindicatos: el Metalúrgico, el de la Paleta (Construcción), el de Mineros y el de Oficios Varios. Esta federación local siempre mantuvo su independencia frente a la formación de la Alianza Obrera, guardando las distancias con sus compañeros de Gijón que sí la habían aceptado. Ellos, al contrario, habían dejado claro a los socialistas que, si se producía la acción armada, iban a estar en primera línea, pero manteniendo su propia identidad, y que de ninguna manera iban a permitir una dictadura marxista.

Por eso, cuando llegó el día cinco no habían sido informados, ni siquiera por el Comité Regional de Asturias, y a la una de la mañana, ante la evidencia de que la cosa era inminente, para calmar el desconcierto de los trabajadores felguerinos tuvieron que enviar una delegación a la Casa del Pueblo de Sama, donde se encontraron a los socialistas que ya estaban esperando una señal convenida.

Comienzan las explosiones

Dos horas más tarde empezaron las explosiones de dinamita y los disparos, y los anarcosindicalistas apartaron las discrepancias para pasar a la acción: unos grupos se hicieron con las armas de la inspección y tenencia de Alcaldía y otros incendiaron la iglesia y los archivos parroquiales, respetando al párroco, lo mismo que se hizo con el director de Duro Felguera, Antonio Lucio Villegas, y el resto de los ingenieros, a quienes se permitió quedarse con sus familias. Esta actitud fue destacada más tarde por la prensa burguesa, subrayando que los anarquistas habían frenado la violencia que otros revolucionarios querían ejercer sobre sus rehenes.

Uno de los aspectos más originales del libro es la descripción de la sociedad libertaria que funcionó durante los días de insurrección, señalada por la bandera rojinegra que se enarboló en todos los edificios oficiales, el convento de Dominicos, la propia Duro Felguera y las Escuelas Cristianas, donde se instaló el Cuartel General.

Para que no se paralizasen los hornos que se iban a necesitar en la nueva sociedad, se crearon brigadas de conservación en Altos Hornos, Hornos de cock, Hornos de Acero y la Cooperativa Eléctrica, que funcionaron controlados por los mismos obreros.

En la tarde del viernes seis de octubre se lanzó un manifiesto al país anunciando el inicio de la revolución social al mismo tiempo que se pedía a los vecinos del barrio Urquijo que se protegiesen porque se iba a asaltar el cuartel de la Guardia Civil. El combate se inició a las ocho y duró seis horas.

Con la villa en sus manos, a las tres de la tarde del día siete se reunió una nutrida Asamblea Popular en el parque de la Felguera con el objeto de que los propios trabajadores decidiesen como querían organizarse. Como no podía ser de otra manera se proclamó el comunismo libertario y la consecuente abolición del dinero, por lo que se estableció un sistema de bonos controlado por un Comité de Distribución para el abastecimiento de las familias. En este sentido, en La Felguera quedaron intactos los bancos, cajas de ahorros y particulares, a excepción de la caja fuerte de Duro Felguera, que unos desconocidos forzaron con un soplete para llevarse 15.000 pesetas.

Es curioso como la economía de vales, que muchas veces había sido criticada por el marxismo por utópica, fue el sistema que también funcionó en Mieres, donde los socialistas tenían la mayoría en el Comité.

El depósito general de los productos incautados se estableció en el Centro Obrero "La Justicia" donde tenía sus locales la CNT; desde allí un Comité de Abastecimiento se encargó de su reparto equitativo y también, como en Mieres, se movilizó a todo el personal sanitario distinguiéndolos con brazaletes con una cruz roja, que se colocó igualmente en la Casa de Socorro, las farmacias, los hospitales habilitados y los automóviles destinados al transporte de heridos.

Otros vehículos incautados se blindaron en los talleres de Duro Felguera y fueron enviados a la lucha con las siglas de la CNT-AIT-FAI pintadas en su chapa; aunque lo más original fue la creación de una brigada montada revolucionaria que aprovechó los caballos rescatados en el cuartel de la Guardia Civil para la vigilancia de los montes.

Los revolucionarios de La Felguera intervinieron entre otros en los combates de Oviedo, de la Fábrica de La Vega, el Gobierno Civil y el cuartel de Carabineros, al que lograron rendir utilizando uno de sus carros blindados. Cuando describe este ataque, el narrador anónimo vuelve a hacer hincapié en diferenciar la actitud que los anarquistas mantuvieron en los días de insurrección frente a la de los grupos de socialistas y comunistas en la manera de tratar a los prisioneros; ya que, aunque ellos habían prometido respetar a quienes se rindieron, de repente unos "camisas rojas" sin esperar más razones hicieron una descarga sobre los carabineros matando a dos.

En aquel momento, se dirigió esta arenga que fue saludada con gritos de ¡Viva la CNT y la FAI!: "La revolución persigue fines más altos y los cartuchos gastados allí inútilmente hacían falta donde aún se mantenía la resistencia. Nuestra revolución no debe ir contra los hombres, sino contra las instituciones, y si no respetásemos la vida de los vencidos haríamos lo mismo que las hienas del capitalismo". Los demás carabineros fueron protegidos en espera de ser llevados a La Felguera, pero a pesar de ello, no se pudo evitar que un grupo se llevase al teniente coronel y al comandante hasta Turón y los fusilase en el cementerio de esa villa.

Otra columna de cenetistas felguerinos se desplazó hasta Gijón para sumarse allí a sus compañeros anarcosindicalistas que eran mayoría en la ciudad y además de combatir juntos en los barrios y los montes de los alrededores, decidieron comunicar al Comité provincial, de mayoría socialista, la necesidad de acabar inmediatamente con la resistencia de Oviedo y su deseo de formar parte de un nuevo Comité revolucionario, que fue aceptada.

"La Felguera en la Revolución asturiana de 1934" es un libro en el que se tratan otros temas controvertidos como la extraña muerte de José María Martínez o las discrepancias en los comités. Si les interesa, pueden leerlo fácilmente por internet. Se lo recomiendo.