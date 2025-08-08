Perlora, ciudad vacacional de la vergüenza

Cuando uno camina por la ciudad de vacaciones de Perlora es difícil no recordar aquella sentencia de "Crematorio", fabuloso retrato del boom inmobiliario mediterráneo de Rafael Chirbes: "El tiempo, la rata que se lo come todo". Aquí, en el concejo asturiano de Carreño, las fauces del roedor no han dejado de triturar en los últimos años sin compasión. La vegetación ha ido ganando terreno a los 274 chalés repartidos a lo largo y ancho de los 350.000 metros cuadrados de ese antaño lugar de recreo veraniego entre las playas de Huelgues y Carranques. Unos chalés construidos por 63 empresas por un coste de 55.000 pesetas cada uno para que sus trabajadores pudieran disfrutar, durante 50 años, de sus vacaciones anuales por 15 pesetas diarias.

El punto de partida de Perlora fue la Residencia de Productores "Jacobo Campuzano" (1954-2005), un hotel de 80 habitaciones, víctima de la "piqueta" de los neodemócratas, siendo los hermanos Somolinos los redactores de la Ciudad de Perlora, concibiendo ésta como una ciudad jardín, con "pequeñas edificaciones combinadas con grandes espacios verdes y pequeños viales". Una de sus características era "la ausencia de parcelaciones y límites físicos, lo que favorecía el espíritu de convivencia y relación, haciendo que las amplias zonas verdes tuvieran tanto protagonismo como las edificaciones", las cuales debían de tener una superficie total de 60 m² como máximo, distribuidas en una o dos alturas. Cualquiera que visite Perlora, tal y como hicimos un grupo de amigos langreanos el pasado 2 de julio de 2025, entenderá la fascinación y asombro que produce, irremediablemente unida a su pasado, al ver muchas de estas edificaciones en un estado ruinoso donde las enredaderas se cuelan por los huecos de los cristales rotos de cada chalé, la basura se acumula ante las pintadas de las paredes y la hierba sin segar llega a ocultar las construcciones, tal y como si la misma administración regional pretendiese ocultar sus propias vergüenzas.

La Ciudad Residencial de Perlora fue inaugurada en 1954, en pleno régimen franquista, por iniciativa de la Obra Sindical de Educación y Descanso, creada para brindar un retiro vacacional a trabajadores de todo el país. Extendida a lo largo de la costa frente al mar Cantábrico, Perlora llegó a albergar a 2.000 veraneantes anuales en turnos de 15 días alojados en sus 274 chalés de 35 tipologías distintas y una arquitectura moderna que, en ocasiones, reinterpretó las casas asturianas tradicionales, como el hórreo.

Pero el esplendor de los años 60 y 70 dejó paso a la decadencia de los años 80. Con la llegada de la llamada democracia a España, el Principado de Asturias asumió la propiedad del lugar en 1982, y a partir de ahí, comenzó el declive, hasta que, llegado al año 2006, la Ciudad Residencial de Perlora quedaba definitivamente cerrada. Desde entonces, todo han sido promesas de reforma y recuperación de este maravilloso enclave turístico, pero, a la fecha de hoy, Perlora continúa sumida en un limbo administrativo, manteniendo su atractivo para visitantes estivales gracias a sus playas y áreas recreativas.

A lo largo de su existencia, la Ciudad Residencial de Perlora fue testigo de momentos esplendorosos, cuando se convirtió en un renombrado destino vacacional a nivel nacional. Sin embargo, tras la disolución de la institución que la promovió, comenzó su inexorable declive que culminó en su estado de abandono casi total.

A pesar de algún que otro esfuerzo por revitalizar el complejo, incluido un ambicioso plan de inversión anunciado en 2007, disputas administrativas y la polémica vinculación del proyecto con el régimen franquista ha obstaculizado su recuperación. Al respecto, sería muy necesario recordarles a muchos de los gerifaltes de la administración autoproclamados como socialistas, que la mayoría del coste de las 21.424.963,84 pesetas del año 1956 proceden de las aportaciones de los trabajadores a través de sus cuotas sindicales obligatorias descontadas mensualmente de nuestras nóminas, al igual que la otra vergüenza de la Universidad Laboral de Gijón se hiciera con las cuotas de los trabajadores a las mutualidades, por aquellos tiempos con sus cajas boyantes de dinero. Y que la mayoría de las conquistas sociales fueron arrancadas a base de lucha, principalmente, por los trabajadores organizados en el Partido Comunista de España.

La triste e incomprensible realidad es que el complejo turístico de Perlora permanece como un lugar de belleza melancólica, un recuerdo de épocas pasadas y un testimonio de las complejidades de la memoria histórica y cultural; pero a pesar del abandono, sigue siendo un símbolo de lo que pudo ser un paraíso vacacional, y quizá, con el tiempo, pueda resurgir de sus cenizas para convertirse nuevamente en un referente turístico, para lo que solo existe un responsable, bien para su recuperación, mal para su destrucción total, que se llama Administración Regional del Principado de Asturias.