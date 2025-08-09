Rajoy y Redes

Estos días estuvo por los cursos de la Granda en Avilés el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey. Acudió a presentar una compilación de sus discursos parlamentarios entre 2011 y 2018, recogidos en un libro. Durante más de una hora hizo una radiografía de la actual situación política nacional y criticó con dureza la amnistía a los políticos catalanes, la inmigración y la corrupción, entre otros temas de interés que preocupan a la sociedad española. Tras unos años alejado del poder reconoció que ahora mismo vive mucho mejor y tiene mucho más tiempo para los suyos y para dedicarse a sus aficiones como la lectura, los paseos matinales y disfrutar de la excelente gastronomía. En este sentido y como amante de la montaña que es se interesó por conocer el parque natural de Redes.

En más de una ocasión le hablé de este enclave Reserva de la Biosfera y ahora, con tiempo disponible, es factible que se anime a visitarlo. Decir que Mariano Rajoy Brey y yo coincidimos en la milicia en Capitanía General en Valencia. En aquellos años 80 estaba al mando de esa región militar Milans del Bosch. Y fueron momentos muy entrañables de compañerismo tertulias, imaginarias, paseos y afecto mutuo. El gallego de Santiago era cabo furriel y cumplía a la perfección su cometido entre botas, gorras, cinturones, pantalones y demás necesidades para la tropa, a pesar de las impertinencias del capitán Castro de No por sus exigencias desmedidas.

Mi misión en destino era coordinar la revista militar de la Tercera Región Militar «El Palleter», con una tirada de unos 35.000 ejemplares. Era un periodismo práctico con toque militar, pero con cierta flexibilidad para incorporar temas de rabiosa actualidad con participación de la reclutada en crónicas o reportajes. Y los textos editados por los soldados tenían un premio destacado como 8 días de permiso. Un coronel y el que suscribe hacíamos de notarios para dar ese presente y con esa dádiva editorial fue mucha la demanda de la soldadesca. Juan Miguel Tomás Velasco de Hellín-Albacete- y gran amigo bien lo sabe. A Mariano Rajoy Brey le animé a escribir pero nunca se decidió, a sabiendas que podía haber una trampilla para su publicación. Historias de la mili recordadas estos días en la Granda y viviendo meses antes el golpe del 23 de febrero.

Y lo importante: que un expresidente del Gobierno se interese por Redes es motivo de buenas sensaciones. Antes de recorrer el parque natural está la visita a la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata, para que conozca la realidad culinaria de este enclave del Alto Nalón. Isidro Fernández Rozada fue testigo de esa invitación. n