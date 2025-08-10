La mujer de la terraza

–No me apetece hacer nada– voz de mujer.

–¿Nada?– voz de hombre.

–Sí, nada de nada– la misma voz de mujer–. No entiendo el mundo.

Silencio (breve)

–Bueno, pues no pasa nada –terció el hombre.

Hasta ese momento apenas me había fijado en el rostro de los que estaban charlando a pocos metros de donde yo me encontraba, en una terraza y a la espera de un par de amigos con los que había quedado para tomar unos vinos. Se trataba de una pareja de mediana edad, como tantas otras que a esa hora de la tarde, y más si hacía bastante calor, disfrutaban de su compañía al aire libre.

Faltaban unos minutos para que se cumplieran las diecinueve horas y la cercanía de la mesa hacía que sus palabras me llegaran nítidas. Esta vez fue el hombre el que tomó la iniciativa y, levantándose de la silla, se dirigió a su acompañante.

–Vale, no pasa nada, como tú dices. A veces yo tampoco entiendo bien lo que pasa a mi alrededor, pero al menos vamos a dar un paseo.

No sé lo que contestó ella, si es que lo hizo, pues pronto se perdieron por un extremo de la calle, en el mismo momento que se acercaban mis amigos.

–¿Qué tal?-– dijo uno de ellos a modo de saludo.

–Un tanto cansado, no me apetece hacer nada –sonreí–, pero por lo demás, bien, sin novedades.

Antes de que me hicieran alguna pregunta, les expliqué la conversación que acababa de escuchar.

Cuando se sentaron a la mesa, uno de ellos no tardó en seguir con el tema:

–Pues no creas, a veces me pasa a mí lo mismo.

–Y a mí también –rio el otro amigo–. Menudo está el mundo como para intentar entenderlo.

Reímos todos, y a continuación pedimos una ronda. Un par de horas después regresé a casa y tras cenar algo ligero encendí la televisión. La masacre de Gaza y el matonismo de Trump ocuparon la pantalla. En un rapto de ingenuidad pensé que no sería mala idea que Netanyahu y el presidente americano se sentaran a la mesa con la mujer que demandaba descanso; pero pronto el ruido de las bombas y la sangre de un inmigrante apaleado por la policía me devolvieron a la realidad.

Por un momento me consolé pensando que a lo largo de la historia se han dado ejemplos de personas que cometieron actos malvados y que tarde o temprano tuvieron que responder de su conducta. Mas de inmediato acudió a mi recuerdo una frase que solía repetir con cierta frecuencia mi abuelo: "A buenas horas mangas verdes".

Desde la pantalla, un niño gazatí en modo esquelético miraba al mundo mostrando su incredulidad. Los huesos ocultaban una parte de los ojos, que se esforzaban en pedir ayuda. A su alrededor se extendía un cementerio de sangre.

Eso sí, la mayoría de los organismos internacionales que pueden hacer algo por evitar este genocidio coinciden en parte con el deseo de la mujer de la terraza. Siguen de descanso; no les apetece hacer nada. Pero a diferencia de ella, entienden bien el mundo, y, sobre todo, cuando se trata de proteger sus intereses económicos.