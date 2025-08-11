Breve antología de curiosidades en el mundo ferroviario

La historia de los ferrocarriles del Norte, el Vasco o el trenillo de Aller en el pasado siglo está salpicada de curiosidades y situaciones sorprendentes. El 30 de mayo de 1906 se inauguraba el trayecto Fuso la Reina-Figaredo del Vasco-Asturiano y en el tramo entre Mieres y Ablaña eran frecuentes los desafíos de velocidad entre los convoyes de ambas compañías que circulaban paralelamente, casi siempre resueltos a favor del Vasco a pesar de ir por vía estrecha.

En agosto de 1911 el Estado había dictado una orden por la que obligaba al Vasco a combinar sus horarios con el Norte en Ablaña, a fin de favorecer los enlaces con la Meseta. La citada orden no llegó a aplicarse ante las quejas de los usuarios reflejadas en la prensa de la época. Choca la rapidez de las obras del Vasco entre Fuso y Figaredo, en dos años y el enorme retraso de casi 30 del trayecto entre Ujo y Collanzo.

Un hecho llamativo en la posguerra era lo que ocurría en la estación de Villamanín, muy usada por los asturianos y particularmente por los vecinos de las Cuencas en el verano. En dicha estación no se despachaban billetes y los usuarios subían a los trenes expuestos a pagar el recargo correspondiente del 50%.

Asombroso era que en la estación de Gijón si querías trasladarte a Oviedo en tercera clase, tenías que abonar el importe hasta Malvedo (Lena); sí se expedían billetes de segunda y primera. Llama la atención el hecho inaudito que en los trenes mixtos procedentes de León, Mieres o Gijón que llegaban a Oviedo, los vagones de pasajeros no accedían al andén y tenían que bajarse en zona descampada mediante unos peldaños de altura considerable, con frecuentes caídas de viajeros que acudían a la Casa de Socorro a curarse.

Otro esperpento era lo que sucedía los miércoles de mercado en Grado en los años 40, época del estraperlo. En una zona próxima a La Manjoya los trenes del Vasco descargaban los productos que transportaban los viajeros procedentes del citado mercado, gallinas, conejos, jamones, etcétera arrojándolos por las ventanillas para ser recogidos por familiares y vecinos a fin de eludir arbitrios o a la Guardia Civil.

Recién estrenada la estación del Vasco en Moreda en 1935, era lugar de cita y de tertulias de los vecinos, unos por la curiosidad de ver los nuevos trenes y otros a cobijarse los días de mal tiempo, originando tumultos y molestias a los viajeros.

En los años 40 y 50 del pasado siglo, en el trayecto Oviedo-Collanzo suponía una proeza acceder a los vagones, sobre todo en el tramo Moreda-Collanzo. Los viajeros entraban a empellones y algunos utilizaban hasta las ventanillas para introducirse en los vagones. Para los revisores controlar los billetes de los viajeros era tarea imposible y ello daba oportunidad de viajar a exponerse sin sacar billete.

Finalmente recordar en este mosaico de anécdotas, un hecho narrado en un trabajo anterior sobre el trenillo de Cabañaquinta a Ujo en los años 20, protagonizado por Zurrón, maquinista del trenillo carbonero, que admitía viajeros. Zurrón decía que en la parada de Moreda, azuzado por la urgencia de enlazar en Ujo con el Norte y dada la habitual aglomeración de viajeros, empujaba a los mismos a su ingreso en los vagones a cinturonazo limpio...