La feria del bocadillo

No insulto. No cambio ni modifico los términos oficiales. Simplemente viene a mi mente y de paso les recuerdo que en este año 2025 se celebra el 67º aniversario de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, ubicada en el recinto ferial gijonés creado al efecto.

Poco tiempo después de su inauguración, en una conocida –y creo que ya cerrada años ha– librería y papelería de la calle Corrida tuve la oportunidad de comprar el libreto que editó la referida Feria y que, lógicamente, guardo con mucho interés y cariño.

Como algunos, no sé cuántos a estas alturas, de los posibles lectores, saben y conocen que mi origen es ovetense, trabajé, viví y me casé en Sama de Langreo, veraneé en Gijón (para más señas en la calle Santa Doradía) y acabé mis estancias veraniegas comprando una parcela de 800 m2 y construyendo allí una casina de 60 m2 útiles, de la que me desprendí por necesidad un tiempo después, esto último en el cercano pueblo de Deva, para más detalles ubicada en el barrio de San Antonio, en el que tuve buenos amigos y aún conservo trato con algunos de sus familiares.

Todo lo hasta ahora narrado es, lógicamente, un pequeño porcentaje de lo que representó esas vivencias en un Gijón que hoy y con motivo de celebrarse susodicha Feria Internacional de Muestras, vuelve o revuelven micerebro pensando en los paseos que por allí hice, las compras que llevé a cabo, así como las que se me apetecieron y no llevé a cabo, que quizá fueron muchas más y, volviendo al título, aquellos suculentos y sabrosos bocadillos de calamares que, con el último bocado, te hacía llegar al stand de enfrente, donde rematabas con una dulce y agradable tartaleta de queso, encumbrada con mermelada de fresa, membrillo o… ya no recuerdo.

En la Feria siempre me encontré con amigos y conocidos y en una ocasión hasta me sucedió algo imprevisto: a un representante de librería le adquirí unos volúmenes de una editorial; tiempo después el representante vino a verme pidiéndome que, por favor, le dejase los libros, ya que los tenía vendidos a un señor que se iba al extranjero. Mientras, él pediría a la editorial otra remesa para dármelos. Como el representante era amigo de un compañero, no dudé de la operación y recogió en mi casa los libros. Resumiendo, pasó por lo menos un año y el representante no daba señales de vida. Hablé con mi compañero para preguntarle por quien decía ser su amigo y, al parecer, tampoco sabía de él y que ya no eran amigos. En una palabra: me había estafado. Así que mucho tiempo después y visitando la Feria, a lo lejos veo un gran anuncio de una editorial. Me acerco y allí estaba el estafador vendiendo muy alegremente los libros que me había usurpado. Me acerco a él, se quedó pálido y dijo: "En cuanto cierre la Feria estos libros te los llevo a tú casa". Le respondí a voces delante de la gente que ya se arrimaba al mostrador: "No, estos libros me los llevo yo ahora mismo". Y cogiendo dos cajas vacías las llené con los libros y paseé el resto de la Feria con aquellos bultos que mucha gente miraba extrañada.

Lo que no recuerdo es si aquel día hubo bocadillo de calamares, pero sí conservo mis libros.