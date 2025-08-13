Bibiana, una historia real

Cándido Díaz González (Tanes, 1945), durante muchos años director del centro "El Prial" en Infiesto, publica esta novela titulada "Bibiana" que tendré el honor de presentar el sábado 16 en su concejo natal. Cándido es todo un referente en el Oriente de Asturias, aunque para nosotros, hoy nalonianos, nos quede distante esa tierra de la que manan nuestras más profundas raíces y no estemos muy al tanto de lo que se cocina por allá.

La novela relata la azarosa vida de Bibiana, nombre ficticio de Constantina Prieres Aladro (Prieres, 1890-Tanes, 1975), abuela del autor. Un marco temporal que nace cuando ya los golpes del porrón de la legendaria ferrería de Les Arenes retumbaban en la memoria de los mayores y finaliza cuando las aguas del pantano enmudecen el sonido de la sirena en aquel fabril Tanes de 1975, antes de que el pantano anegara sus mejores tierras. Es la historia de una saga familiar en la que se repiten los nombrados Cándido –progenie remota de una tatarabuela que llevó tal nombre– y en la que el mismo autor participa dejándonos un retazo de su laboriosa biografía juvenil. La vida de una niña como tantas, que huérfana de padres anduvo de sirvienta por mil casas, hasta que asienta su vida en Tanes tras su matrimonio con uno de tantos Cándidos que nombra la novela –el célebre "Rey del Mango"- , personaje que de por sí daría lugar a muchas páginas.

Describe el autor con perfección la vida rural y sus duros quehaceres; la de los retornados, tantos americanos del pote que malvivían atrapados entre la quimera de los palmerales y la cálida brisa del Caribe; la ebullición social, la guerra en Tanes y una postguerra de brigadilla y fugaos como el Tranquilo –lugareño– y Naranjo, en la que nos deja entrever inquietantes interrogantes y episodios atroces.

En Bibiana, con un prisma de cierta moralina, Cándido desnuda la vida familiar, el secundario papel de la mujer en la sociedad agraria del siglo XX personificado en su abuela. Y consigue envolvernos en esta excelente novela, en la que vemos reflejadas a tantas personas que llegamos a conocer, y en la que la pluma invisible de su tía Ángeles le llevó por tan maravillosos renglones.