España se calcina cada verano, con el PSOE y con el PP, porque los tontos y los incapaces son así con independencia de su adscripción política. Las causas de los incendios son conocidas y las motivaciones que llevan a que la gente le prenda fuego al monte, también. ¿Se actúa en consecuencia? Pues no y el resultado es absurdo y suicida. Si antiguamente los vecinos cuidaban y vigilaban –pues obtenían algún beneficio como, por ejemplo, la leña para calentarse en invierno– actualmente está prohibido. Si la mejor solución económica es deshacerse de los árboles y sustituirlos por molinos eólicos y placas solares, a más de uno le falta tiempo para salir con el mechero. Si la masa forestal acaba siendo un estorbo para los que viven en las proximidades, muchos dejarán de apreciar su valor natural. Si a los brigadistas que luchan contra el fuego se les paga poco, con unos contratos de mierda, y el importe de la nómina guarda relación directa con el número de intervenciones, siempre habrá quien se siente llamado a provocar mayor carga de trabajo. Si el beneficio de las empresas adjudicatarias depende del número y entidad de siniestros atendidos, se lo ponemos en bandeja a los que únicamente viven pendientes de la cuenta de resultados.

En definitiva, si el fuego termina siendo más rentable que la madera viva, no dejará de haber incendios provocados hasta que chamusquemos el último árbol. Porque el ser humano es muy tenaz en sus comportamientos más abyectos. Y si no hay pasta, cerilla.

Dicen los que entienden de esto que hay que pagar bien para limpiar todo el año, que habría que devolver a los vecinos el derecho a un aprovechamiento razonable del bosque, que la vigilancia y el cuidado han de ser constantes, que no sería mala cosa bonificar por evitar incendios. Y aún con todo, siempre estaremos expuestos al chispazo de un rayo, al calentón de una cosechadora y al imbécil que lanza la colilla por la ventanilla. Pero, al menos, la motivación económica quedaría limitada.