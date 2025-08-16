La limpieza urbana en Langreo

La percepción ciudadana sobre el estado de limpieza de las calles de su ciudad, en este caso del concejo de Langeo, es muy sensible y siempre con ojo crítico. La queja, nunca mejor dicho, va por barrios. No todos los lugares de una ciudad, de un municipio, están igual de limpios. Es un tema recurrente que el centro esté mejor cuidado que la periferia, incluyendo los barrios. Langreo, no escapa a la injusticia de lo dicho.

Dos opciones se manifiestan cuando la limpieza en las calles ocupa las conversaciones de los vecinos. Una echa la culpa sin paliativos al ayuntamiento de turno y, claro, al concejal o concejala responsable. La segunda, la menos recurrente, pero muy importante, habla con la boca pequeña, del incívico comportamiento de la ciudadanía, que es, sin embargo, uno de los factores que más influyen en el estado de limpieza del entorno urbano. Siendo, además, una variable que no depende del ayuntamiento o de la persona responsable de la limpieza pública.

No comentaré la responsabilidad del Ayuntamiento de Langreo en el mejor o peor desarrollo de la limpieza urbana. No, no lo estoy eximiendo de su responsabilidad, que no es supuesta, sino real. Es del incumplimiento de algunas personas, que reiteradamente manifiestan una mínima o nula educación ciudadana en la limpieza de su entorno de Langreo, de lo que hoy me va a ocupar. Nótese, que digo "algunas personas". Sencillamente, porque no todas son incívicas y maleducadas. La mayoría cumple las normas de convivencia y educación. Otras no.

La frase "nosotros somos unos cerdos…", que culpa a todos y a todas de contribuir a la falta de limpieza, entre otras cosas, hay que desterrarla. Es sencillamente una falacia interesada que mete al maleducado e incívico ciudadano junto con quien sí cumple las normas cívicas y educadas de convivencia.

No me cabe duda que desde el ayuntamiento de Langreo y desde su servicio de limpieza, se destinan recursos a la misma, tanto en infraestructuras, como equipamientos y personal. Qué se puede hacer mejor, o si se quiere mucho mejor, sí, sin duda. Pero, sin olvidar que la limpieza queda muy supeditada al comportamiento de la ciudadanía, al comportamiento general de las personas que circulamos por las calles de la ciudad y de los pueblos.

Que la limpieza urbana es un pilar fundamental que garantiza el bienestar del ciudadano, no debería someterse a cuestión. Un entorno urbano limpio, genera sensaciones saludables y agradables en las personas. La limpieza del entorno ciudadano influye en la salud pública, así como en la imagen que proyecta hacia residentes, visitantes y, también, posibles inversores.

La presencia de residuos que nos encontramos en espacios públicos, nos da sensación de abandono y deterioro, ejerciendo un efecto negativo en el comportamiento y en la convivencia social. Es muy lamentable ver colillas en las aceras y calles que se vacían desde los coches. Ver, a dos metros de una papelera, bolsas y botes de bebida, así como botellas de alcohol, abandonadas y tiradas, en las aceras… Ser testigo, de la cagada que el perro deja, ante la pasividad del dueño o la dueña, que no recoge los excrementos. La implicación ciudadana es clave y fundamental para lograr una limpieza duradera. Es un imperativo para el bienestar de la comunidad y el futuro sostenible de las ciudades y los pueblos.

Los ayuntamientos desempeñan un papel imprescindible en el mantenimiento de la limpieza urbana. Su responsabilidad incluye la gestión eficiente de los residuos, la limpieza de calles y plazas, y la implementación de políticas que promuevan la concienciación ambiental. Pero, si después desde la ciudadanía no se valora ese trabajo, de poco o nada vale la política consistorial. No solo hay que barrer las calles y recoger la basura, que también, sino que nuestros paseos por las mismas, sea motivo de orgullo por su limpieza y que contribuyamos a mantenerla, como pilar fundamental de bienestar de todas y todos. Aquí y ahora, en Langreo.