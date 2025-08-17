Hace tiempo que lo evidente, lo que se cae por su propio peso, ha ido sustituyéndose por una marejada de escepticismo, cuando no de negacionismo en muchas ocasiones. Defender lo evidente tendría que ser un modo de extender una mirada de sentido común que fuera capaz de superar cualquier prejuicio, pero parece fuera de duda que cuando los anteojos que usamos para observar el mundo están teñidos solo con el cristal de la subjetividad, ese sentido común acaba naufragando, y más en el tráfago político.

Cuando se refuta lo más innegable, no habría que forzar mucho la imaginación para pensar que todo es posible. Si para algunas personas no existió el holocausto, o los campos de exterminio eran poco más que arrozales lluviosos, o la llegada a la Luna es solo un material fílmico, por poner algunos ejemplos, es fácil de entender que el cambio climático no exista, por mucho que la alteración de los ciclos habituales del planeta nos golpee en los ojos.

El polvorín de fuego producido sobre todo por la segunda ola de calor no tiene piedras donde refugiarse. Las chispas saltan de un lugar a otro, desde León a Zamora o Cádiz o Galicia o Madrid, por citar solo algunos lugares. ¿Que los días de altas temperaturas se multiplican?; pues no, no me doy cuenta. ¿Qué los incendios son cada vez más virulentos?; no, no lo percibo. Son demasiados los que niegan el cambio climático y se suman a esa lista de perseguidores de vacunas, pandemias y demás catástrofes que se vienen sucediendo. Así que lo mejor es alejarse de la tierra esférica y convertirse en terraplanistas, a pesar de que Eratóstenes, el matemático griego, y de eso hace más de 2000 años, hubiera demostrado ya esta cuestión con los medios más rudimentarios posibles.

En todo caso, y al margen de este juego de incredulidades, lo que parece más que evidente es la urgente necesidad de poner el día la estrategias más convenientes para prevenir, o en su caso paliar, los efectos de la hoguera actual, ese sol gigante que arde por todos sus lados.

En mi modesta opinión se trataría de movilizar una trinidad en la que se combinaran la reflexión sobre nuevas experiencias, la movilización de nuevos recursos y, sobre todo, una voluntad política que se dedique de verdad, y no como hasta ahora, a combatir los desastres climáticos. No parece muy arriesgado asegurar que hasta la fecha las conferencias y resoluciones internacionales sobre el cambio climático, desde el Protocolo de Kioto al Acuerdo de París, entre otros tantos, han sido poco más que una ligera brisa en el océano. Engreimientos políticos y excusas no han faltado, pero casi nada sobre responsabilidades ciertas o dimisiones cuando procedían. Así que lo más fácil es recurrir a las disculpas de siempre: ese pirómano que nunca falla en el imaginario colectivo.

En lo que llevamos de año, según datos recientes de Greenpeace, ha habido 6 muertos y decenas de personas heridas y miles de evacuadas. Además, se han visto duramente castigados lugares tan valiosos como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Como añade esta organización, no basta solo con pedir precaución, las administraciones deben actuar antes de que empiecen las llamas. Y son muchos los aspectos que habría que abordar: desde el cumplimiento de la normativa en las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZAR) y la coordinación administrativa, hasta el abandono rural y la falta de gestión forestal, entre tantos otros.