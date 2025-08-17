Isaac M. del Rivero, in memoriam

La semana pasada nos sacudió la triste noticia del fallecimiento del dibujante Isaac M. del Rivero, hijo del historietista Isaac del Rivero. No sabía que mi amigo Isaac estuviera enfermo o al menos no enfermo con la gravedad suficiente como para llegar a tan amargo final. Hablé con él mes pasado. Me invitaba a acompañarle a la Semana Negra, donde exponía algunos de sus dibujos –uno de ellos, de su adaptación al cómic de "La aldea perdida", de Palacio Valdés–, y donde participaría en un coloquio en el que confiaba yo pudiera iluminar algunos aspectos de la novela icónica del autor lavianés. Como estaba fuera de Asturias no pude acompañarle en la Semana Negra y dejamos pendiente el vernos este mes de agosto en Gijón y tomar un café como solíamos hacer para ponernos al día de nuestros respectivos proyectos. Ya no podrá ser y para siempre me quedará el resquemor del tiempo y el abrazo perdidos.

Tengo para mí, y para mi orgullo personal, haber sido el primero que editó un cómic de Isaac M. del Rivero. Fue a finales de 1982 y principios de 1983, yo era redactor jefe de la revista "Hora de Asturias" y vi en una exposición una página de aquel cómic, "Sara", y lógicamente invité a Isaac a publicarlo entero en nuestra revista en varias entregas que sirvieron para iniciar una carrera de éxitos que le llevaron incluso fuera de Asturias.

En ese momento nuestros destinos se distanciaron profesionalmente, aunque permaneció una amistad que reverdeció felizmente en el año 2005. Buscaba yo entonces un dibujante capaz de adaptar al cómic "La aldea perdida" y lógicamente llamé a Isaac, entonces totalmente asentado en el mundo de la historieta que dominaba con el trazo seguro de su dibujo y de su imaginación. Hablamos mucho tiempo, trenzamos todas las posibilidades del relato, que no era fácil hilvanar, y finalmente Isaac se comprometió a llevarlo a efecto.

Y aquí debo contar una significativa anécdota. Le pregunté cuánto tardaría en finalizar el proyecto, para ir yo organizando mis tiempos, y me dijo que un año. Me pareció demasiado tiempo –¿quién no hace un cómic de 48 páginas en tres o cuatro meses?, me preguntaba yo–, pero luego, viendo cómo trabajaba, incluso me pareció poco.

Isaac leyó la novela un par de vez, anotó escenas y diálogos, retrató los edificios y parajes más significativos de Laviana y trazó bocetos de los personajes: todos los rastros que aparecen en la edición final tienen su correlato en personas reales. Incluso a mí me retrató en la figura de un cura rijoso.

A partir de ese trabajo base, documentó históricamente cuanto se dice y cuanto aparece en la novela. Y comenzó el trabajo del dibujante, página a página, primero a lápiz, luego lo coloreaba con acuareal y finalmente lo pasaba a su ordenador, donde, a través de Photoshop, corregía colores, añadía "bocadillos" y remataba página a página con una perfección que no dejaba al azar.

Al final fueron dos años de trabajo, que presentamos al principio de 2007. Y el resultado está ahí para ver. No me atrevo, de verdad, a utilizar adjetivos que puedan distraer la atención de unos dibujos que son los principales protagonistas de esta historia, "La aldea perdida", novela que la interpretación de Isaac M. del Rivero ayuda a comprender en su total complejidad.

Años más tarde, y con destino a mi libro de 2011 "Viajeros sobre ruedas", le encargué diez dibujos, para iniciar otros tantos capítulos y allí volcó toda su sabiduría y experiencia para ilustrar transportes diversos y sus modos, desde la diligencia al AVE y al monovolumen más moderno, pasando por locomotoras de vapor, barcos rumbo a América e incluso bicicletas para el desplazamientos en la ciudad.

Y finalmente, todo ello entreverado de charlas y cafés, con textos y dibujos dando cuerpo a una vida, en el año 2022, mi libro "Onofre, la gran olvidada", incluyó un magnífico dibujo —no me duelen prendas, pues mi opinión ha sido muy compartida— de Onofre García Argüelles, esposa de Clarín, que llevamos incluso a la portada para darle entera dimensión.

Fue nuestra última colaboración.

Nos queda, pendiente, Isaac, volver juntos a la Semana Negra, revolver en los puestos de libros, ver y comentar las exposiciones, tomar una cerveza en cualquier sitio, hablando de lo divino y de lo humano, sobre todo de los humanos proyectos venideros, y sentir definitivamente que la vida se acaba, que en cualquier momento llegará el zarpazo inevitable, como el que ayer me dio a entender que debo ir ya cerrando capítulos de una vida que, con amistades como la tuya, ha sido plena.