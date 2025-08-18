Los árboles en el conflicto israelí-palestino

Coincidiendo con pretensión de Netanyahu de ocupar militarmente todo el territorio de la Franja de Gaza, tras haberlo convertido "en un infierno en la tierra", se publica "La morera de Jerusalén. Una historia de la guerra y la resistencia en Palestina y Oriente Próximo contada a través de los árboles".

Su autora, la historiadora y periodista italiana Paola Caridi, ha declarado que en uno de sus viajes a Jerusalén advirtió que la morera por la que había pasado delante cada día durante muchos años ("una presencia sabia y silenciosa que siempre estaba ahí") había sido cortada de cuajo. Sintió entonces la obligación de escribir algo sobre la particular y compleja relación entre los árboles y los humanos en esa parte tan conflictiva del mundo.

En primer lugar, Caridi analiza el uso de árboles por parte de las autoridades israelíes para borrar la cultura y las tradiciones palestinas, así como para cubrir pueblos bombardeados y hacerlos desaparecer de los mapas.

En tal sentido, David Ben-Gurión, primer ministro israelí entre 1948 y 1953, solicitaba al Parlamento en 1949 que autorizara tapizar con árboles todas las montañas y laderas del país, arguyendo que se necesitaba un ejército de árboles que no solo se limitase a transformar el paisaje, sino que sirviera también de instrumento en el proceso de apropiación de la tierra. En poco tiempo se plantaron en Israel más de cuatro millones de árboles con esos fines,

Se resalta también en el libro que hay mucha diferencia entre la conducta de los israelís del sionismo inicial y la de los últimos colonos. El primer sionismo pensaba sobre la tierra de una manera mitológica: asentarse en la Tierra Prometida. En cambio, los nuevos colonos, los que llegaron hace más de veinte años, ya no tienen ninguna relación con la tierra, solo les interesa diseñar el paisaje para sus fines de dominio político y económico. Para Israel, la tierra ya se había convertido en un instrumento de posesión, mientras que para Palestina seguía siendo un espacio de pertenencia.

Históricamente, el conflicto israelí-palestino es un herencia directa de la Segunda Guerra Mundial derivada sobre todo de la culpable tolerancia de Alemania con Israel por el Holocausto. Y ahora del apoyo al gobierno israelí de los Estados Unidos, que hace unos días bloqueaba con un nuevo veto la petición de alto el fuego inmediato en Gaza y el acceso a la ayuda humanitaria. Una cuestión de poder.

Por último, además de recuerdos, experiencias personales o juicios éticos vinculados al creciente dominio ejercido por Israel sobre el pueblo palestino, Paola Caridi explora en su libro la historia política, cultural, religiosa y ecológica de Palestina e Israel, colocando en el núcleo del relato a los árboles, "esos altos testigos silenciosos".

En definitiva, "La morera de Jerusalén", una mezcla de ensayo y novela, es una obra muy recomendable, tanto por sus novedosas y diversas aportaciones como por su ágil, bella y expresiva prosa. n