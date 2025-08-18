Asturias es una fiesta

En efecto. En este tiempo estival este septentrión astur es un festejo en todo su cuerpo geográfico. Y en Agosto, el bullicio, la folixa y la gastronomía se dejan caer por el Descenso Internacional del Sella, El Xiringüelu de Pravia, la Semanona de Gijón, el Viso en Salas, San Roque en Tineo, San Timoteo en Luarca, el Descenso ecológico de Paredes-Valdés-el festival del queso de Cabrales, el certamen del queso casín y el Descenso Folklórico del Nalón, entre otros encuentros lúdicos de nombradía y tradición.

Fiestas multitudinarias que atraen a mucho público ávido de disfrutar y vivir a fondo la esencia asturiana en ese ruedo regional de esfuerzo, sentimiento y solidaridad. Todos estos festejos tienen su razón de ser y cada uno de ellos con su prestigio y su carga de ilusión, estilo y organización.

En este sentido me voy a referir a uno muy próximo y al que conozco a la perfección, pues puse mi grano de arena y mis intenciones promocionales desde sus inicios en aquellos años de entusiasmo, ánimo, camaradería, flotadores, neumáticos y algún artilugio artesano para bajar el río conforme a las normas marcadas por los responsables de su puesta en escena. Se trata del Descenso Folklórico del Nalón, carnaval acuático y un fiestón estival que cada edición gana más adeptos y sigue la senda de una iniciativa loable y que forma parte indiscutible dentro del calendario festivo astur.

Lo importante. Cuidar mucho la estructura de la fiesta, disfraces exigentes, embarcaciones cuidadas sin tanto boato fallero y más autenticidad doméstica, un desfile más movido y colorista y que los rectores del embalse de Tanes abran sus compuertas en tiempo y forma para que los esforzados marineros de agua dulce puedan controlar sus montajes flotantes y lleguen desde Puente de Arcu hasta La Chalana en buenas condiciones. ¡Y es que sin agua no somos nada!

Y una cuestión que repito siempre es que haya un homenaje público a los pioneros del «Descenso»; sin ellos esta fiesta fluvial no existiría ni tendría su momento de trascendencia nacional. El festejo tiene su raíz popular, la gente disfruta intensamente, participantes y observadores, la Pola y aledaños se emociona con pasión y en el ambiente sólo se respira algarabía y gozo. Y todo empezó como una broma juvenil para dar más realce a la Jira de la Chalana, una de las más concurridas del Principado. Tempus Fugit.

¡Y si llueve que llueva! n