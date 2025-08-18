Opinión
Asturias es una fiesta
El próximo Descenso Folklórico del Nalón
En efecto. En este tiempo estival este septentrión astur es un festejo en todo su cuerpo geográfico. Y en Agosto, el bullicio, la folixa y la gastronomía se dejan caer por el Descenso Internacional del Sella, El Xiringüelu de Pravia, la Semanona de Gijón, el Viso en Salas, San Roque en Tineo, San Timoteo en Luarca, el Descenso ecológico de Paredes-Valdés-el festival del queso de Cabrales, el certamen del queso casín y el Descenso Folklórico del Nalón, entre otros encuentros lúdicos de nombradía y tradición.
Fiestas multitudinarias que atraen a mucho público ávido de disfrutar y vivir a fondo la esencia asturiana en ese ruedo regional de esfuerzo, sentimiento y solidaridad. Todos estos festejos tienen su razón de ser y cada uno de ellos con su prestigio y su carga de ilusión, estilo y organización.
En este sentido me voy a referir a uno muy próximo y al que conozco a la perfección, pues puse mi grano de arena y mis intenciones promocionales desde sus inicios en aquellos años de entusiasmo, ánimo, camaradería, flotadores, neumáticos y algún artilugio artesano para bajar el río conforme a las normas marcadas por los responsables de su puesta en escena. Se trata del Descenso Folklórico del Nalón, carnaval acuático y un fiestón estival que cada edición gana más adeptos y sigue la senda de una iniciativa loable y que forma parte indiscutible dentro del calendario festivo astur.
Lo importante. Cuidar mucho la estructura de la fiesta, disfraces exigentes, embarcaciones cuidadas sin tanto boato fallero y más autenticidad doméstica, un desfile más movido y colorista y que los rectores del embalse de Tanes abran sus compuertas en tiempo y forma para que los esforzados marineros de agua dulce puedan controlar sus montajes flotantes y lleguen desde Puente de Arcu hasta La Chalana en buenas condiciones. ¡Y es que sin agua no somos nada!
Y una cuestión que repito siempre es que haya un homenaje público a los pioneros del «Descenso»; sin ellos esta fiesta fluvial no existiría ni tendría su momento de trascendencia nacional. El festejo tiene su raíz popular, la gente disfruta intensamente, participantes y observadores, la Pola y aledaños se emociona con pasión y en el ambiente sólo se respira algarabía y gozo. Y todo empezó como una broma juvenil para dar más realce a la Jira de la Chalana, una de las más concurridas del Principado. Tempus Fugit.
¡Y si llueve que llueva! n
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida
- Covadonga Tomé critica que no se actuara 'a tiempo' para evitar el derribo de edificios catalogados de Nitrastur (Langreo)
- Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: 'No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo
- Susto con final feliz en Langreo: se le rompió una vena y dos policías le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara
- Personal técnico asesorará durante 45 días los vecinos de Mieres sobre el nuevo plan urbano
- El tráfico baja en el Corredor del Nalón tras la aplicación de restricciones para reducir la siniestralidad
- Es un pequeño paso, pero serán necesarias más promociones de vivienda' en la zona tensionada de La Felguera, afirma el Alcalde sobre los 60 pisos que se construyen
- Un Descenso Folklórico del Nalón de récord: habrá más participantes que nunca, 7.200 en 41 embarcaciones