Una fiesta única

Llegó agosto a Laviana, y eso significa que llevamos por lo menos un mes hablando del Descenso Folklórico del Nalón, recordando los anteriores, planificando el que se acerca, mirando el cauce del río, criticando o glorificando y también, discutiendo.

Este año hay un resquemor con alguna peña que encarga o compra partes de la embarcación. Hay dinero, se ahorra parte del trabajo y se mejora el resultado estético; esas son algunas de las razones esgrimidas por los afectados para justificar esta acción, que otros califican como traición al espíritu de la fiesta y proponen que no se debería permitir, pidiendo incluso la descalificación.

¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos solucionar este dilema? A nivel personal y como usuario del Descenso, reconozco que, visualmente, el avance desde que los falleros de Valencia pasaron por Laviana resulta apabullante. Siempre hubo embarcaciones brillantes, pero antes desfilaban una o dos por edición y ahora la cifra se multiplica. Tampoco podemos negar que el impacto en el río, que siempre fue alto, normal en cualquier actividad multitudinaria, y que desde hace unos años se intenta minimizar con la batida de limpieza que se organiza después del evento, haya aumentado de forma exponencial.

En este punto, tenemos que volver a hablar de los falleros y de su producto estrella, el poliespán, material preferido en la construcción de la mayoría de los ingenios que bajan por el río después de desfilar por la carretera. No creo que sea necesario explicar mucho sobre este tema y cómo nos afecta. Si pasáis por alguno de los "astilleros" del Descenso, la visión resulta … vamos a decir, llamativa. Si participáis en alguna peña o alguien de vuestra casa participa tendréis "bolitas blancas" en el felpudo, el sofá, la lavadora, los desagües... Aparecen por cualquier sitio como por arte de magia y no son fáciles de eliminar, ni en casa, ni en el río.

Como suele suceder, lo que es bueno para unos, resulta fatal para otros. Lo que nos llevó a ser una Fiesta de Interés Turístico Nacional, con sus luces y sus sombras, puede acabar enterrando a un Descenso que se mantuvo a flote en años muy duros gracias, creo yo, a su singularidad. Lo que hace que esta fiesta sea la mejor del mundo para un montón de gente, sobre todo los participantes, es su singularidad, y se está perdiendo a pasos agigantados con esa globalización que nos invade por todos los sitios. Cada vez escucho más la frase "ye otru Descenso" en referencia a otras fiestas y romerías, y eso me preocupa y me apena: no me gustaría nada que esto acabase en un desfile de carrozas, por muy vistosas que sean, por muchos turistas o visitantes que nos vengan a ver, por mucho retorno económico que pueda resultar de la actividad.

Ni tengo la varita mágica ni la bola de cristal, pero veo preocupación y desencanto en donde antes no había más que jolgorio y un ánimo de superar en originalidad, disfraces, murga y asturianía a las peñas rivales. No digo que lo de antes fuera mejor, digo que el Descenso era otra cosa. Cierto que éramos menos, que a veces resultaba desolador recorrer partes del desfile donde no había un alma, pero nunca tuve la sensación de que bajaba un mal Descenso. Los que antes se solucionaba con ingenio, ahora parece que lo soluciona el dinero, sumar gente a las peñas que paguen su cuota y todo se va comprando, disfraces, música, y por qué no, animadores y hasta la misma embarcación: "Será por perres".

Estos días, integrantes de una peña me contaban que tuvieron que pagar una tasa importante para sacar de la aduana el pedido de disfraces, que estaba bloqueado, y mandar un escrito explicando que era para una fiesta, porque en Madrid creían que la compra era para un comercio. Seguro que ya pasó más veces, y me parece normal que cuando llega un pedido de 300 ó 600 disfraces idénticos, en el control de aduanas se enciendan algunas alarmas. Lo que no me parece tan normal es aceptarlo, pagar y seguir adelante, como si nada. Sin ver que está forma de hacer las cosas no nos lleva a buen puerto.

Resumiendo, creo que el paso adelante que se dio de la mano de los falleros valencianos no fue una buena idea, nos dio un impulso en falso, que nos está deslumbrando con el resplandor de sus fuegos, pero que a la vez está quemando todo el trabajo, la tradición y la seña de identidad que durante años los participantes del Descenso fuimos dejando río abajo, con mayor o menor suerte, con Sopera o sin ella, pero siempre mojándonos para que el Descenso Folklórico del Nalón fuera la mejor fiesta del mundo. Una fiesta única.