España en llamas

Hubo un momento en la historia de nuestro pueblo en que la leyenda decía que una ardilla podía cruzar nuestro extenso territorio, desde los Pirineos hasta Gibraltar, sin descender de las copas de los árboles y, sin embargo, hoy en día, raro es el rincón de nuestra geografía que no se haya visto alterado en su soberbio aspecto originario por la sencilla razón de que se cuentan con los dedos de la mano los bosques que se han librado de las acciones del fuego. Y es que los sucesivos gobiernos –tanto en el Gobierno central como en los autonómicos– que vinieron ocupando las poltronas, en lugar de afrontar los hechos para tratar de buscar las soluciones adecuadas mediante un verdadero cambio de sus políticas forestales, lo que han hecho y siguen haciendo es recurrir permanentemente al engaño de los ciudadanos para ocultarles la verdad mediante el enmascaramiento de las causas reales de los incendios que asolan nuestro país, recurriendo, los unos contra los otros y los otros contra los unos, a la estrategia del insulto y "al tú más".

Con la llegada de esta mal llamada democracia, no existe un solo programa electorero de ningún partido donde no se asuma con profunda convicción que los bosques son imprescindibles para la supervivencia y el bienestar humano, y que de su conservación se deriva no solo la prosperidad económica y diversidad, sino la indispensable armonía en el entorno que nos alberga. Pero muy pronto quedaría demostrado que aquel ecologismo de proclama tan solo está sirviendo para tratar de ganar las elecciones y encaramarse en el poder produciendo, eso sí, un cambio por el que felipistas, aznaristas o sanchistas de base acabasen de camareros en los complejos turísticos y urbanizaciones de lujo que iban surgiendo en los terrenos calcinados.

A modo de ejemplo, y solo a modo de ejemplo, recuerdo en vivo y en directo el incendio que afectó al Parque Nacional de los Alcornocales de Cádiz, donde, a pesar de las costosas campañas veraniegas de "todos contra el fuego" ya se habían producido otros cuatro incendios originados de la misma forma, a partir de varios focos situados en lugares de difícil acceso.

Casualmente se trataba de un lugar donde era sobradamente conocida la existencia del proyecto urbanístico "La Reserva El Jautor" promovido por el hijo de la Duquesa de Lerma, Fernando Larios y Fernández de Córdoba. Aunque, tanto desde la Junta de Andalucía, presidida por Manolo Chaves, como desde la propia Delegación del Gobierno, se descartó desde un principio que pudieran existir intereses inmobiliarios sobre el suelo; sin embargo, sería el mismísimo alcalde socialista de Alcalá de los Gazules, Luis Romero Acedo, quien llamaba mentirosos a los responsables del Gobierno andaluz al confirmar públicamente la existencia del proyecto y de las posibilidades de llevarlo a cabo en una reunión celebrada pocos meses antes del incendio nada menos que con el presidente de la Agencia de Medio Ambiente del Gobierno andaluz, Fernando Martínez Salcedo.

Es decir, que los pirómanos existir existen, claro que existen, pero estos actúan en la mayoría de los casos al servicio de unos intereses muy concretos y, lo más deleznable, con la plena complicidad de la Administración para los casos en que existan recalificación de los terrenos afectados por las llamas de los incendios producidos.

Qué duda cabe que quemar grandes extensiones rurales provoca pérdida del valor del suelo y esto hace que los propietarios vendan más barato. Con el incendio, la gente pierde medios de vida y termina emigrando, quedando el territorio disponible para macroproyectos "verdes" controlados por corporaciones para la implantación de plantas solares, eólicas o trenes de alta velocidad, y de otra, el precio de la madera quemada es mucho más barato para las empresas de la celulosa.

Al respecto, resultan muy esclarecedoras las palabras del entonces alcalde onubense de Paterna del Campo, Juan del Valle, cuando a raíz de un incendio que había arrasado 15.000 hectáreas de sus montes en 1991, declaraba en la revista "Interviú" que "aquí nunca había habido incendios hasta que los de la papelera llenaron esto de eucaliptos y, además, cada vez que tienen que llevase la madera se incendian los eucaliptos como por casualidad...". n

Por si no fuera suficiente, la quema de los bosques afecta a acuíferos y manantiales, lo que facilita la privatización y desvío del agua hacia usos industriales o ciudades, bajo el pretexto de la "gestión eficiente". Es decir, la pérdida de suelo fértil encaja perfectamente con la agenda de reducir la agricultura independiente para imponer los alimentos de laboratorio o cadenas controladas por las grandes multinacionales.

En fin, señoras y señores de los gobiernos central y autonómicos: o ustedes aprenden a sofocar los incendios durante el invierno, legislando y haciendo cumplir la legislación, a la vez que incrementando los medios y recursos humanos de extinción o, de lo contrario, tendremos que esperar a que suceda el milagro con la aparición de la lluvia.

Por cierto, ¿a cuánto ascenderán las pérdidas por incendios este año 2025, después de estar batiendo todos los récords europeos hasta la fecha, ello sin contabilizar el coste de las muertes humanas? ¿No hubiera sido más rentable incrementar los dispositivos materiales para la extinción, en vez de justificar la falta de estos en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año, el anterior y el anterior del anterior, tal y como llegó a afirmar el propio presidente del Gobierno? n