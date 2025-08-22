Nuevos tiempos para el Descenso Folklórico del Nalón

En el año 2020 el Descenso Folklórico del Nalón fue reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Más allá de esta importante declaración, con lo que supone en términos de promoción, el Descenso es mucho más que una cita en el abultado calendario festivo de nuestro concejo. Podemos recurrir a todos los tópicos y lugares comunes con los que se describen este tipo de eventos, sean cuales sean en todos ellos encaja, de la misma forma que ninguno podrá describir con acierto esta singular locura festiva que invade a todos los que participan, sean lugareños o foráneos.

Esta será la edición número 56 y parece que, una vez más, se batirán récords de participantes y embarcaciones que tomarán La Pola con la mezcla del tono lúdico y reivindicativo que siempre ha sido la filosofía de esta fiesta.

En los últimos años parece crecer la polémica a propósito de la forma en la que se confeccionan las embarcaciones. A este respecto convendría que los que ya tenemos una edad recordemos que este tipo de controversias forman parte también de la esencia de la fiesta.

Los jóvenes actuales, el grueso de los participantes lo son, utilizan los recursos a su alcance con las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales; es lo suyo, son nativos digitales y, además, les permite alcanzar el grado de excelencia exigido que parece aumentar al tiempo que lo hace la popularidad de la fiesta.

En las décadas de los 70, 80 y 90 se consolida el Descenso tal como lo conocemos ahora, unos años en los que reinaban peñas como "El Antrox", "El Piles", "La Campurra", "El Cuélebre", "La Pajuela", "E l Acabose" o "La Trapiá", además de las que representaban a varias de las parroquias de Laviana, como Carrio, Villoria, Barredos o Tolivia. No era pequeña la piquilla entre ellas y habituales las críticas de los componentes de las peñas de La Pola a las de los pueblos que contaban con "astilleros" propios en los que se afanaban escayolistas, carpinteros o soldadores locales para conseguir embarcaciones con las que era muy difícil competir. El resto de las peñas nos conformábamos, en la mayoría de los casos, con poner en pie artilugios que con dificultad llegaban de una pieza al Puente d’Arcu y con más dificultad aún a La Chalana, dando muestras de una más que escasa flotabilidad.

Las peñas del siglo XXI lo son a todos los efectos. Aunque cuestionadas por los más puristas, guardianes según parece de la esencia del Descenso, estos grupos utilizan programas de diseño, proyecciones para el dibujo y posterior corte de las piezas de poliespán, que incluso pueden llegar ya cortadas a los "astilleros" lavianeses, y también han recibido formación de maestros falleros valencianos. Con todo, el trabajo de los participantes no es sencillo ni mucho menos, ya que es necesario dedicar muchas horas para que el resultado se el que disfrutamos en el cada vez más espectacular desfile previo al descenso por el río. Cerca de 7.000 participantes acompañan a las embarcaciones luciendo un vestuario a la altura de esas creaciones; nada que ver con los "modelitos" de las peñas del siglo pasado, para cuya confección aprovechábamos todo cuanto teníamos a mano. Pioneros del reciclaje y la economía circular, cualquier cosa nos servía y no quedaba sin usar en nuestras casas retal, colcha adamascada, sábana vieja o traje que hubieran lucido nuestros padres en celebraciones de todo tipo.

Nuevos tiempos y nuevas formas de disfrutar una fiesta que ha de ser el reflejo de una sociedad que evoluciona y a la que no podemos pedir que permanezca anclada en el pasado.