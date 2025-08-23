Pepín Robles, la banda sonora de Magaluf desde Villoria

Motor económico de España, el turismo constituye una de sus señas de identidad en todos los órdenes: social, cultural y, por supuesto, los propiamente empresariales. Por su parte, su actual masificación, hasta extremos especialmente insoportables, ha colocado en el candelero mediático el debate sobre su más que necesaria reordenación y redimensionamiento. Magaluf (Mallorca), aunque ya ha implementado algunas medidas en este sentido, es el epítome de todos los males que se asocian a la desbocada práctica turística.

En 1986, España, y especialmente Mallorca, ya era un país "practicante" del turismo de masas, siquiera, todavía distaba de las astronómicas cifras de visitantes que en décadas posteriores iba a alcanzar. En este contexto, Pepín Robles (Villoria -Llaviana), asentado en la isla desde los años setenta del XX como acreditado músico de estudio (Maller), prolífico compositor, excelso instrumentista y solvente intérprete melódico, tuvo una suerte de premonitorio gesto discográfico en dicho año en forma de vinilo de siete pulgadas.

La pegadiza canción "Come to Magalluf" –así aparecía escrito en la portada del disco– musicalmente teñida de una saltarina línea melódica "popi" con sabor caribeño, animaba, y loaba –en inglés– la llegada de turistas a esta localidad. La letra, plagada de los correspondientes tópicos: playa, sol, baile, romances, en definitiva puro "expansionamiento", representa el complemento previsible, pero consecuente, de un artefacto sonoro que ya desde sus primeras estrofas animaba a "take a holiday and come to Magalluf", no en vano "the blues are away when you are in Magalluf". En 1987, el grupos "Los Bríos" realizó una versión de esta composición –también editado en el sello Maller– en clave disco, tal vez animados por su contagioso ritmo.

La verdad es que más allá de gustos –libérrimo terreno de autoafirmación personal– este sencillo tiene una producción e instrumentalización impecable. No es para menos si tenemos en cuenta que entre los músicos acompañantes se encuentran curtidos miembros del grupo "Aquarius" con los que Pepín grabó diversos discos y excelsos temas como "She’s Gonne Away". Destacando igualmente la presencia del célebre guitarrista de fusión Joan Bibiloni, con el que Pepín participó a su vez en preciados trabajos discográficos. Además, en la cara B encontramos la increíble "Será, será" –repito, "para gustos colores–, con Pepín cantando, afinación y dicción perfecta, un medio tiempo que sólo la sempiterna injusticia de la música popular puede explicar su olvido comercial.

Puede que sea aventurar mucho, pero no creo que Pepín intuyera lo más mínimo el cariz que el turismo iba alcanza en su amada Mallorca. Con una imagen discretamente "cool", y con el skyline de Magalluf de fondo, Pepe Robles –así aparece anotado en la carátula– posa para el disco en el que firmó –las razones de la presencia de Miguel Aller, capo de Maller, en los créditos mejor los dejamos "pa prau"– un "hit" menor de una de las localidades más turística de España, lo que equivale a decir casi del planeta.

Ya hace seis años, en esta misma sección, y bajo el título "Pepín Robles: disco-funk y jazz-fusión en Mallorca" puse de relieve el trascendental, pero entonces prácticamente olvidado, episodio musical mallorquín de este ilustre músico popular lavianés, más valorado públicamente por su contribución al folclore astur que por su intervención en estos pasajes fusioneros. Añadamos ahora este, para mí, y para muchos coleccionistas, desconocido single, al que he podido acceder gracias a la generosidad de Pepín. Grabación que probablemente sea más fácil encontrar allende nuestras fronteras entre los numerosos turistas, mayormente ingleses y centroeuropeos, que lo adquirían tras deleitarse en los conciertos y en las sesiones de piano-bar que este "villorianu" ofrecía a tan concurrida internacional audiencia. Ya saben, de Villoria al resto del mundo glosando las maravillas de Magalluf, cuando aquí en "les cuenques" la degustación del turismo de masas a algunos todavía nos pillaba un poco lejos.