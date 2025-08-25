La otra cara de la Luna

Quienes se emplean en escribir y también quienes ejercen como lectores, saben bien que una ficción es un proyectil que intenta alcanzar variados objetivos, muy diferentes algunas veces. Así, puede actuar como una fotografía, perfilando mejor la realidad o incluso confundiéndose con ella; y por el contrario, en ocasiones sus intereses son totalmente contrapuestos: desfigurar la realidad, pintarla con tintes borrosos, eso sí, siempre al servicio de unos fines determinados. De este modo, solo vemos la cara que más interesa de la Luna, no en verdad la que forma parte de su naturaleza. Y en este estado que se perfila gaseoso, entre la verdad y la mentira, es donde mejor desarrollan sus trucos los trileros, que en la calle de la política han superado con mucho los juegos de manos.

Basta asomarse a los distintos espejos en los que se refleja nuestra realidad, para darnos cuenta de que estamos rodeados de ficciones, que las más de las veces presentan un mundo imaginario al receptor, hasta el punto de que en algunas o muchas ocasiones más parecen un producto de ciencia ficción, cercano o muy próximo a la literatura fantástica, cuando no a la narrativa de terror. Y cuyo único objetivo es sembrar un huerto, lo más amplio posible, de confusión.

Uno de los recursos más usados en estos tiempos por los engañabobos de turno es el de la diferencia entre las personas que vienen de afuera –me refiero, naturalmente, a las que llegan en pateras, no a los jeques enguantados con el aceite lustroso del petróleo– con los naturales de aquí, los españoles de siempre. Si bien, ese término de españoles de siempre se nos ha hurtado a la mayoría de ciudadanos, pues tal parece que sea solo propiedad de unos cuantos patriotas que siguen colocándose de cara al sol, y no precisamente para ponerse morenos.

Saben de sobra los amantes de la trapacería que solo con levantar el cubilete se les verían pronto sus verdaderas intenciones. Bastaría con que se dieran una vuelta por los distintos organismos y centros dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para comprobarlo. Una charla, sin colocarse los anteojos del racismo y la xenofobia, sería suficiente. Existe un sistema de acogida, al alcance de cualquiera que quisiera husmear en él, donde se enumera con detalle la cobertura de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal que carecen de recursos económicos, acompañándolas en su proceso de adquisición de la autonomía e integración en nuestra sociedad. Y sin que exista ningún indicio de discriminación con los naturales del país.

Una trabajadora social o la persona que estuviera encargada de repartir los recursos en la administración local o regional les mostraría que el juego no tiene trampas, salvo las que los interesados quieran imaginarse. Y que por lo visto hasta ahora en su vasta figuración, conforman un bosque repleto de asechanzas por todas partes.

De este modo, usando el cubilete solo con fines dolosos –y la extrema derecha conoce bien el juego– se va ocultando la verdadera cara de la Luna, oscureciéndose cada día más, hasta el punto de que comienza a resultar muy difícil comprobar sus dimensiones reales. Y así, como resultado de esta rotación verbal, con un eje cargado de tintes falsarios, se enfrenta a unos ciudadanos con otros y se crea el ceremonial de la confusión, ese lugar en el que desde siempre han chapoteado a su gusto los propagadores del odio.