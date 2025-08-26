Juanín, un ingeniero de la vida

La muerte del ingeniero Juan Jesús Fernández Sánchez a los 78 años deja honda huella entre quienes hemos tenido la suerte de conocerle. Juanín, como le denominan sus amigos, que eran incontables por el mundo, ha sido un asturiano universal con las raíces en su Sama, el corazón en Gran Canaria, donde ha querido reposar para la eternidad, y con el espíritu en todas partes. Era único e irrepetible. Y su vida, de novela.

Hijo de un sastre de Sama, estudió Ingeniería de Minas en una promoción de la Escuela ovetense en la que compartió aulas con Juan Ramón García Secades y Juan Carlos Torres, entre otros distinguidos ingenieros. Empezó con el recordado INI en las minas de Fos Bucraa, en un tiempo y en un Sáhara español que forjaron su carácter y su vida para siempre. Se estableció en Gran Canaria, aunque no le faltaron negocios a uno y otro lado del Atlántico. En las Islas quedan sus túneles y su empresa Construcción, Corrosión y Medio Ambiente (CCMA); cuatro hijos canarios y una hija ovetense, de nombre Bárbara; y dos nietos.

Tras una inicial experiencia minera optó por las obras públicas y montó empresas que hoy gestionan sus herederos, de lo que estaba tan satisfecho. Era un ilustre de las infraestructuras, un constructor de progreso y de país. Intrépido y optimista, fue un experto conocedor de las ciencias de la minería, de la energía y de múltiples facetas de los negocios. Tenía experiencia en Cuba, donde comerció con cigarros puros y rones, y demostró su valía a los franceses y a los marroquíes, hasta que se especializó en las obras que necesitaba el Archipiélago. Sabía meterse bajo tierra. "Era un hombre muy inteligente y luchador, lo levantó todo él solo. Sabía vender y trataba muy bien a la gente", lo describe con pesar José María Plans, ingeniero y exdirector de Unelco, amigos como hermanos desde su llegada a Gran Canaria en el final del franquismo.

Juanín se jubiló en su empresa en 2012, sin dejar de tutelar a sus hijos. Jamás se retiró de la ciencia del vivir, que le apasionaba y en la que era un maestro. Demostró ser un ingenioso ingeniero en disfrutar de los placeres que ofrece la vida. Mañana miércoles tenía un almuerzo con amigos en Las Palmas, pero se bajó del tren de la vida unos días antes. La muerte le alcanzó cuando organizaba para los suyos un almuerzo con chuletón. No se encontraba bien, se acostó y en la cama lo encontraron. Murió de la mejor manera posible, sin sufrir, de forma repentina. No merecía menos.

La última vez que compartimos mesa un grupo de asturianos, el pasado junio, se le apreciaba afectado por la grave enfermedad que le corroía desde hacía dos años. Había perdido kilos y su tono de voz era más bajo de lo habitual. Hizo el esfuerzo de sobreponerse y ser el Juanín de siempre. No quería que sus amigos se importunasen y ocultaba su enfermedad . Lo que seguía contando, como siempre, con gracia y humor crudo, eran chistes, anécdotas e historias de palomas, de túneles y agujeros, y de lo que se le pusiera por delante. Genio y figura. En otros tiempos era un cautivador, en todos los sentidos, en el ocio y en el negocio. Los franceses dirían que se trataba de un tombeur de femmes. Hiperactivo, quedará en nuestro recuerdo asociado para siempre a un modo de vivir intensamente. Su último viaje a Santander a casa de una hermana fue motivo para compartir por WhatsApp esta pasada semana las fotos de unos mariscos del Cantábrico que se despachaba como homenaje veraniego . Tenía localidades para asistir a la feria taurina de Begoña en Gijón, pero las restricciones médicas le impedían disfrutar como acostumbraba y decidió evitar el burladero de El Bibio. Estaba a punto de hacer la última faena de su vida. Igual que los maestros del toreo, tras una buena lidia, cuando tiran la montera al ruedo, Juanín puede decir: ¡Ahí queda eso! Era, por encima de todo, una excelente persona, que es lo más a lo que podemos aspirar en esta vida.