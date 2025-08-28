Opinión
Ola de calor
Cuando éramos niños también hacía mucho calor en verano. Pero no se dramatizaba la situación como sucede ahora, que cada parte del tiempo parece un anuncio del apocalipsis. Porque actualmente son olas de calor que en los gráficos se colorean de rojo infernal. Y nos vuelven a decir lo que hay que hacer, como cada Nochevieja con las campanadas y las uvas. Póngase a la sombra, cúbrase la cocorota, beba agua, no haga el borrico durante las horas centrales del día, coma ligerito y baje las persianas en plena solanera. O sea, lo de siempre.
Pues en aquellos tiempos sin aire acondicionado hacíamos unos viajes larguísimos amontonados en coches pequeños con asientos de escay que se adhería a la piel de los muslos como la cinta carrocera. Ventanillas abajo, el termo con agua fresca, los bocatas de tortilla y arreando. Y hacía calor. Muchísimo. Tanto como ahora y más. Y no pasaba nada, salvo que tuviéramos un pinchazo, que el motor se sofocara o que algún pasajero del asiento trasero se marease cada diez kilómetros. Pero no se vivía en el presente estado de continua alarma, por calor, frío, lluvia, viento, por todo. Cuando no nos amenaza un aire sahariano es un frente gélido siberiano, una dana, una ciclogénesis explosiva. Vamos, un espanto tras otro.
Escribo esto mientras percibo el habitual giro del aire llegado el atardecer. Tras un día de sol a toda mecha, llega el cierzo y todo comienza a enfriarse, incluido yo. De hecho voy a entrar en casa a por una chaqueta. Es como si la naturaleza pulsara el botón de refrigeración. Hoy, según las fuentes oficiales, en plena ola de calor, aquí pasa lo que siempre pasó. Y abrimos las ventanas para que el aire fresco recorra las habitaciones. Y nos meteremos en la cama con sensación de calor, pero allá a las dos o tres de la madrugada, medio dormidos, estiraremos el brazo buscando la colcha para taparnos. Como ha sucedido desde que conozco este lugar, o sea, sesenta años.
