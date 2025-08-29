Cuando Manuel Olivar le ganó las elecciones a Inocencio Figaredo

Gracias a una Real Orden (R. O.) de María Cristina de 23 de julio de 1835, se convocaron las primeras elecciones municipales y, al año siguiente, Mieres constituyó su nuevo Ayuntamiento, siendo elegido el primer alcalde, Manuel Castañón; un teniente de alcalde, cinco regidores y el procurador del común. La legislación implantada desposeyó a la nobleza de sus prebendas en los cargos municipales; además, los alcaldes habían perdido su condición de jueces y la facultad de administrar justicia por R.O. de 21 de abril de 1834.

Para dichas elecciones el concejo se dividía en distritos y por cada uno se elegían, asimismo, varios regidores cuyo número no era constante. Se trataba de una especie de elecciones primarias y de estos resultados, luego, salía elegido el nuevo alcalde. En 1883 fue nombrado un solo concejal por Turón, Julián Castañón Blanco; en cambio, para 1885 los ediles fueron Ángel Fernández de Carcarosa, Francisco González, Antonio Argüelles de Villapendi, Manuel Fernández Olivar y Juan Díaz del Riquixu. Dos años más tarde, otra vez hubo un solo representante por el Valle. Salió, de nuevo, Olivar que tuvo que competir para alcanzar la plaza, nada menos que con Inocencio Fernández, el incipiente empresario de Figaredo que, en 1887 con 35 años, irrumpía en la política local intentando acceder a la Alcaldía de Mieres; sin embargo, en el recuento final Manuel Fernández Olivar resultaría vencedor por 31 votos frente a 20 y en aquella legislatura llegaría a ser teniente de alcalde y vicealcalde. Hay que entender que, el industrial figaredense estaba, en esa época, aún en los comienzos de su carrera empresarial y su prestigio e influencia en los medios financieros irían creciendo en los años siguientes llegando a presidir con el tiempo la Junta Electoral Local y a ser nombrado senador por designación real.

Pero ¿quién era Manuel Fernández Olivar, que, tres años antes de la llegada de la otra empresa carbonera importante que se benefició de los criaderos del Valle, (Hulleras de Turón), le había impedido ocupar el sillón municipal a Inocencio Fernández y Martínez de Vega, hijo del fundador del "Coto Paz de Figaredo" ? Para saberlo tenemos que retrotraernos al verano de 1855. Un día de julio de ese año, regresaba Benito de sus prados en Urgosa. Este Benito era el primogénito de la familia de los González de Enverniego, que, con sus cincuenta hectáreas de propiedades rústicas, se encontraba entre las más poderosas del Valle, Anocheció aquel día, pero Benito no regresó a casa.

Su mujer, María, en un principio, no se preocupó demasiado porque –pensó ella– probablemente se le habría hecho muy tarde y se hubiera quedado a dormir en casa de sus parientes de Castañir como alguna vez había ocurrido. Pero, a la mañana siguiente, al no tener noticias de su esposo, se acercó a este caserío y allí le dijeron que Benito había pasado por el pueblo la tarde anterior cuando estaba anocheciendo y después de departir con ellos brevemente, había puesto rumbo a Enverniego. A partir de entonces, María comenzó a preocuparse seriamente por su marido y después de iniciar un rastreo con algunos familiares, no tardaron en encontrarlo en La Noval, al lado mismo de Enverniego, en una finca de su propiedad que Benito utilizaba alguna vez como atajo cuando venía de Urgosa. La Noval es un prado de grandes dimensiones en el que, de forma tradicional, hasta hace pocos años, se celebraba la fiesta de la Soledad. Pero el suelo tiene todo tipo de irregularidades. Desde una parte llana bastante amplia, seguida de otra plana de muy suave ascenso, hasta una hendidura en su parte este de abrupto relieve por el que discurre un regato proveniente de Les Campiñes, situadas por encima de Candanal. En ese lugar encontraron a Benito, tendido en el suelo y totalmente inmóvil; dentro del agua y frenadas por unos guijarros descubrieron dos lecheras casi vacías que en la caída habían desparramado su contenido en derredor.

Dedujeron que, en la acusada pendiente que había hasta alcanzar el riachuelo, un resbalón, un mareo súbito o, quizás, el inconveniente de portar dos recipientes, uno en cada mano, fuera la causa que le impidió maniobrar y evitar el fatal accidente. Inexplicable era el hecho por el que entró en el prado siendo de noche cuando lo más normal era seguir por el camino. Eso nadie pudo saberlo. ¡Murió Benito el de Enverniego! La voz se propagó desde Villbazal a Villandio como un reguero de pólvora y el entierro al día siguiente fue multitudinario en parte por la costumbre de entonces; además, el vecino de Enverniego era muy conocido en el valle de Turón debido a su cierta preponderancia en la sociedad local de ese tiempo. Dejaba tres hijos pequeños: Josefa (10 años), Bernarda (5 años) y Ángel Martín (unos pocos meses). La viuda, María Fernández Prieto, que era hija de Matías, morador de las casas de Fresneo y considerado en ese tiempo como el mayor hacendado del territorio, tenía 38 años y se encontró de repente en una encrucijada. Sin ánimo de contraer matrimonio de nuevo era consciente, no obstante, de que se precisaba un varón para dirigir la extensa hacienda que quedaba sobre sus hombros. En los años siguientes, fue salvando la situación con ayuda de sus familiares, tanto de Enverniego como de Fresneo. Aunque necesitó efectuar algunas ventas y contar con el auxilio de jornaleros eventuales en aquellos días difíciles para ella. El patrimonio se iba debilitando y había que buscar una solución rápida y efectiva que, a pesar de todas las prisas, se prolongó seis años pues.

Según estipulaba la ley, fue el tiempo que necesitó, Josefa, su hija mayor, para cumplir los 16 años. Por entonces ya había un elegido para que se hiciera cargo de la casa de Enverniego, se trataba de Manuel Fernández Olivar, un joven de 25 años que tenía diversas propiedades en Grameo de Santa Cruz y alguna en el cordal que limita con Turón como el enorme prado de La Braña situado por encima de Los Barracones en el mismo cordal.

Pero más importante que todo eso era la personalidad del pretendiente: Manuel Olivar, ante todo, era una persona seria y culta, caracterizada por su dinamismo y por sus deseos de superación constantes. Los esponsales se celebraron en la iglesia de San Martín de Turón el 15 de octubre de 1861. Como se demostró después, se había encontrado a la persona idónea pues, a partir de ese momento, Olivar se convertiría en el principal valedor del legado de los González de Enverniego, que, después de siglos de existencia, estuvo a punto de desmoronarse por aquel trágico e inesperado accidente. Ahora, Manuel, lo dirigiría con acierto en los treinta años siguientes. De su matrimonio con Josefa tuvo los siguientes hijos: Benito, nacido en 1866 que inauguraría, alboreando el siglo XX, un almacén de vinos en La Veguina que sería el primero registrado en la historia de la parroquia de Turón, Salomé (1868), abuela de "Manolo el sastre"; Víctor (1872), abuelo de "Daniel el sastre", y María (1882), abuela de "Tino el de Regina" y de "Pepe Pandiellu", quien, curiosamente, en el último tercio de aquella centuria, también sería vicealcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Mieres.