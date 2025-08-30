Barredos, pueblo ejemplar

El domingo 24 de agosto, publicaba este periódico las 35 candidaturas que en este año de 2025 optan al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias que convoca la Fundación Princesa de Asturias. Echo de menos entre estas opciones la de Villoria, que se presentó en años anteriores de la mano de la Asociación Cultural "El Texu". Supongo que, ante la reiterada negativa, los promotores de la iniciativa han desistido de un empeño frustrado y frustrante.

Sí encuentro la candidatura de la parroquia Laviana, de Gozón, un enclave marítimo, al pie del Cabo Peñas, tan distinto del nuestro del concejo de Laviana. Personalmente les deseo suerte.

Aunque lo que me trae hoy a esta página es una propuesta diferente. Creo que el pueblo de Barredos, con sus pros y sus contras, podría ser un buen candidato a este Pueblo Ejemplar y lógicamente, un excelente premiado. Si hablamos de ejemplaridad, Barredos no tiene nada que envidiar a ningún otro pueblo de Asturias.

Ya digo, con sus pros y sus contras. Entre las contras cabe destacar que no tenemos monumentos románicos ni prerrománicos ni de ningún otro orden artístico que llamen la atención al visitante foráneo. Nuestra única ermita, la de los Mártires en Sayeo, de origen incierto e incierta deriva, no es nada del otro jueves, por decirlo rápido. No tenemos tampoco un paisaje notable ni un entorno natural envidiable. Y para colmo, el río Nalón ni siquiera lleva agua por aquello de los pantanos de cuya agua bebe media Asturias.

Sin embargo, dentro de las bases que rigen este premio se incluyen las "iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes". Y aquí el pueblo de Barredos puede sacar pecho por entero derecho.

Dentro de la historia del pueblo cabe recordar que su cuartel de la Guardia Civil fue el primero que cayó en poder de los revolucionarios en octubre de 1934, aquellos bravos mineros que entonaron el "no pasarán" a la derecha en el gobierno de Lerroux y acabaron masacrados por el ejército que Franco dirigía desde Madrid.

Y debe recordarse sobre todo que la barriada de Barredos, inaugurada en 1958, en plena euforia franquista, puede presentarse como ejemplo de integración vecinal: gentes venidas de distintos lugares y con distintas costumbres acabaron conformando un grupo humano en el que primaba la unidad y en el que lo individual se sacrificaba en favor de lo colectivo. De este espíritu se nutrieron comunistas de renombre como Francisco "El Cordobés", Manuel Nevado Madrid o Segundo Magdalena y socialistas cualificados como Pablo García, Emilio Barbón o Mariano "El Marqués", por citar solo media docena de nombres entre los muchos que sacrificaron su comodidad personal al servicio de una oposición a aquel régimen que hoy es historia y entonces era represión y tortura.

Podría extenderme. Podría redondear el perfil de Barredos con nombres de deportistas, por ejemplo, la Peña Bolística de Barredos y su bolera fueron y son referencia en Asturias y de ella salieron varios campeones del mundo en la modalidad de la cuatreada; pero también de médicos, ingenieros, periodistas, escritores o políticos de relieve. Sin embargo, no es necesario. Nombrar Barredos es nombrar un esfuerzo común por avanzar en una dirección solidaria. Aunque muchos de estos nombres que pudiera citar, por necesidades familiares y laborales, ya no vivan en Barredos. Y me consta que lo echan de menos. Como es mi caso, claro.

Aunque no estaría de más recordar que aquí nació la iniciativa del Tren de la Libertad, aquel movimiento feminista cuya bien orquestada protesta consiguió la dimisión de todo un ministro como Ruiz Gallardón.

Por todo esto, y por muchas otras razones que pudieran argüirse, entiendo que el pueblo de Barredos puede ser un excelente y oportuno candidato al Pueblo Ejemplar de Asturias, basándose en la fuerza social de su historia como barriada minera y en el empuje de varias generaciones que han sabido hacer un pueblo –ni más ni menos que un pueblo– a través de más de sesenta años de convivencia y armonía vecinal.

Por eso me alegraré si alguna de las asociaciones de Barredos asume este reto y presenta su candidatura ante la Fundación Princesa de Asturias. El premio sería más que merecido.