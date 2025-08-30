Bautismo de sidra

Los padrinos y padres, así como algunos familiares e invitados situados alrededor de la pila bautismal, no dejan de emocionarse cuando derraman sobre la cabeza del bebé la fría agua y éste emite su segundo llanto, ya que el primero es que lanza al mundo anunciando que ya vive. Pues yo les cuento mi tercer llanto, con nueve años. Verán.

Una hermosa tarde soleada, mí hermano y un montón de amigos decidieron aprovechar ese excelente tiempo y subir al Monte Naranco a jugar unos partidos de fútbol "casero". La sudada que estaban pillando, animaba, entre gol y alguna falta, a refrescar el gaznate con un culín de sidra. Yo no jugaba, pero sí corría por las bandas y casi mostraba más sed que los jugadores. Éstos se dieron cuenta de que necesitaba beber y también me daban un buen trago de la fría sidra.

Al principio no discerní si era dulce o ligeramente amarga, pero si me gustaba cada vez más. Y así hasta que finalizaron los encuentros y, cómo no, también las cajas de sidra, llegando el momento de ponerse a andar hacia Oviedo. Y ahí comenzó mi problema: me sentí mareado y le confesé a uno de los amigos de mí hermano que las casas me daban vueltas. Su respuesta fue rapidísimo y genial: "Cuando pase la tuya, móntate en ella".

Mi hermano era ajeno a todo lo ocurrido, y sobre las 7 de la tarde llegamos a casa: allí ocurriría algo muy diferente. Nuestros padres se iban de viaje a Pamplona y saldrían en un expreso a las 10 de la noche. Tardarían unos 5 días en regresar, con lo cual, se haría cargo de la casa la tía Lola, hermana de mi madre que cuidaría de nuestra abuela paterna y de nosotros. Se pueden imaginar las lecciones que nos dieron sobre cómo debíamos portarnos, se lo imaginan, pero a mí me entró una tristeza tan profunda que no paraba de llorar.

Mis padres pensaron que era por su posible ausencia. Mi tía procuraba calmarme y mi hermano nada decía, aunque empezaba a sospechar del efecto de la sidra. Las cosas se calmaron.

He dejado para atrás a otro miembro de la familia del que mi madre se cuidaba bastante: "Cuco", nuestro gato, él cual, en cuanto mi tía entró en casa, al desconocerla, estuvo escondido aquellos cinco días. Sólo yo sabía que "Cuco" aparecía por la noche, hacía sus necesidades, comía y bebía lo que yo le dejaba en la cocina y no apareció hasta que Lola se fue. Entonces "Cuco" me enseñó su guarida detrás de una enorme caja de madera llena de carbón, ubicada en una esquina de lo siempre llamábamos "cuarto de los zapatos".

Y como decía un compañero: de pequeños vas a mayores, y, así, siendo ya mayor de edad, coincidía que todos los viernes santos los Talleres de los Hermanos Díaz Carvajal celebraban una extraordinaria espicha en sus naves e invitaban a uno de mis jefes que, a su vez, me invitó a mí. De camino tuvimos un incidente que obvio contar. A la espicha llegamos y, cuando ya anochecía, mi jefe seguía degustando de aquellos ricos y variados pinchos, regados con la sidra que tanto le apetecía. Yo consideraba que era tarde y debíamos regresar.

Yo estaba cansado. Me dolían las piernas de tanto estar de pie, así que me escapé cómo pude y regresé andando. Eso significaba que, entre huevos cocidos con pimienta, pinchos de bacalao y otras exquisitas viandas bien regadas con la primera espicha del año, llevaba suficiente carburante en el cuerpo para, repito, volver andando. Y no les canso más.

Finaliza la historia de aquel tercer o cuarto bautizo de edad avanzada con algo que hoy se muestra al mundo con orgullo, la sidra. Y que sea por muchos años.