Acuarela marina de Carlos Cuesta

La memoria náutica de Carlos Cuesta, más cercana a las escarpadas laderas de la Peña Mea que al insondable ponto, se nutre de interminables tardes estivales en márgenes que evocan la legendaria barquichuela de agua dulce, solaz de juventud en La Chalana; otrora playa fluvial de la comarca. Pero ama la mar, se embebe en su belleza. Y así, Asturias, vientre de radas diminutas, regala a la sutil mirada del fotógrafo la luz de sus orilladas joyas, el reflejo irisado del mar en sus maderas, labra de los viejos carpinteros de ribera.

Debo confiar en su palabra de amigo, admitir que los espectaculares retratos con los que arriba itinerante a su Arcadia natal (EmBarca2) son hijos del mismo celular con que nos inmortaliza cada vez que departimos en torno a la mesa gustosa y camarada en lo de Hugo, pues descubrir lo que Carlos atrapa con su smartphone nos provoca asombro, nos hechiza; y, por ende, ante la manifiesta incapacidad para emularle, una irrefrenable tentación de arrojar el nuestro por la ventana. Sus estampas nos acercan la veneración marina que profesa, momentos que el pincel digital sustrae con exquisito esmero al prodigioso anfiteatro de tantas dársenas y escondidos fondeaderos. Una paleta de vívidos colores, los mismos que encalaban antaño las casas marineras, abrigo de los valerosos hombres del pescado, y que pintan las chalanas, barquitas y lanchas varadas en el Cidan para disfrute de los lavianeses hasta el próximo 26 de septiembre.

En su obra, que entiende como un oráculo de imágenes, sentimientos y belleza, nos ofrenda esos mínimos detalles que visten de encanto la materia, sublimando las cosas sencillas, capturando el instante preciso en que el sol inunda las amuras, que se miran coquetas en las ondas de plata de los muelles; también el olvido que engullen los líquenes o los armazones carcomidos por el abandono, añorando un tiempo de costeras fecundas. Cendal dorado del atardecer en la ensenada; rudimentarios palafitos cabe el mismo Nalón que entrega el alma; sogas que entretejen su amarre enamorado a los encantadores malecones que salpican esta costa cantábrica y hermosa; desde el occidente salvaje y melancólico hasta la linde verdemar del Deva, atesorando el fulgor litoral en sus humildes cuencos, refugios de salitre y trajines pesqueros. Definitivamente Carlos Cuesta es un artista, un verdadero poeta de la imagen, a la que confiere el mismo lirismo de su pluma.