Huellas de invierno

Entre el frío y las lluvias el invierno nos regala tiempo para soñar y nuevos planes para cumplir. Se presenta así esta estación como un punto de inflexión y autodescubrimiento. Atrás queda una primavera más o menos florida, y cada vez menos reconocible, a pesar de lo que opinen los negacionistas del cambio climático; un verano en el que el cielo se asemeja a la poesía, aunque este año la lírica fue sustituida por inmensas llamaradas de fuego y un otoño en el que la hojas caídas van convirtiendo el suelo en una alfombra menos dorada cada vez.

Cuando se traza un mapa que identifique la época de incendios, vemos que no existe una única raya delimitadora, pues hay variaciones dependiendo de las regiones y también de las condiciones climáticas. No hay más que fijarse en las zonas tropicales o áreas propensas a sequías prolongadas. Lo que no impide que en esa cartografía existan estaciones del año que son más propicias para los incendios, dado que en los lugares de inviernos fríos y veranos secos la época de incendios suele suceder durante los meses más cálidos y secos del año.

No es exagerado afirmar que la lucha contra los incendios, si bien debe ser siempre una tarea permanente, comienza a cobrar más fuerza a partir del momento en el que va menguando la luz y las aves huyen hacia otros confines. Cuando, a través de la metáfora del "Jardín en invierno", Pablo Neruda explora la dualidad entre la vida y la muerte, entre la belleza y la melancolía.

Frente a tantos fuegos y tanta tierra calcinada por todas partes, urge adoptar las oportunas medidas. Y no hay duda de que el arma más eficaz contra los incendios es la prevención en invierno. Los trabajos de silvicultura que se suman a las labores de prevención de las brigadas forestales aparecen como algunos de los argumentos más importantes para combatir las llamas. Como también la creación de planes de evacuación eficaces, la preparación de suministros de emergencia o la familiarización con las rutas de escape, entre otros muchos.

A todo lo cual tenemos que añadir un cambio en la mentalidad ciudadana, y no me refiero solo a la de algunos pirómanos, obsesionados con la película "El Resplandor" (pero que no constituyen, ni mucho menos, la punta de lanza del problema), sino a la de todos nosotros, que nos acostumbramos a acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena (en este caso cuando el volcán entra en erupción).

Cada uno de nosotros puede ayudar mucho a reducir el riesgo si se adoptan las oportunas medidas preventivas, tales como mantener la vegetación corta y limpia cerca de las casas, o evitar actividades al aire libre que puedan desencadenar un incendio: lanzar cigarrillos o hacer fuegos en áreas no designadas para ello.

En todo caso, y según datos de personas expertas en la materia, no existe suficiente responsabilidad ni coordinación entre las distintas administraciones, y se considera que los avances en tareas de prevención son mínimos. Y si a ello añadimos el comportamiento de una buena parte de los dirigentes políticos —no hace falta nada más que escuchar o leer sus declaraciones, echándose la culpa unos a otros, a pesar de la magnitud de la chimenea incendiaria—, no parece que existan buenas perspectivas.de sofocar tantos fuegos como nos rodean a diario. Y no me refiero solo a los que proceden de la naturaleza.