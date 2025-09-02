He aquí una vieja imagen del centro de Pola de Laviana, de 1933, cuando era alcalde Julio Castaños Nieves, el único regidor republicano que tuvo Laviana, hijo de Francisco Castaños, de cuya historia hablamos en Historias Cercanas. En las redes sociales se dice: plaza de Fray Ceferino González. Pero de tal plaza no se ve nada más que la esquina en que está el quiosco de forma octagonal, que era de Paulino Suárez Cuesta. En aquellos años la plaza llevó el nombre de Galán y Hernández. Paulino Suárez Cuesta fue alcalde socialista escasos meses y murió en la zona de Tazones, como el maestro Eladio Fernández, de Entralgo.

Plaza de Galán y Hernández

El edificio de buhardilla era Casa Dionisio Canal, que era gijonés y a su regreso de Cuba, en 1898, construyó este edificio, donde, en el bajo, estaba instalado el café; en el primer piso estuvo el Ateneo Popular de Laviana, y la parte superior lo ocupaba la familia del fundador. El coche que se observa delante del café era de Abelardo, de Blimea, que casó con una hija de Dionisio. Entre ambos edificios, sin vista, está la calle del Sargento Viesca, héroe de Barredos, muerto en el barranco del Lobo, Marruecos, en 1910. En esta calle, por los años del 33 tenía su librería "La Jarifa" el célebre Juanelo, hermano de Consumao. La Historia sigue.