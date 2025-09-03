Un pacto (casi) imposible

Entre 1977 y 2007 se firmaron en España siete pactos de Estado sobre asuntos de diversa naturaleza: desde Los Pactos de La Moncloa para el saneamiento y reforma de la economía, la actuación jurídica y política; pasando por los tres pactos contra el terrorismo de ETA, el Pacto de Toledo para garantizar la vialidad del sistema público de las pensiones y los pactos por la Justicia y la Violencia de Género. No hubo ningún pacto sobre el fenómeno climático en esas tres décadas

En 2022, tras una destructiva oleada de incendios forales, el Gobierno español consideró la posibilidad de un pacto nacional con el fin de mitigar los incendios y luchar contra el cambio climático. Un primer intento fallido.

Y hace unos días, debido a la extensión y gravedad que iban tomando de nuevo los incendios en buena parte de España, el presidente Sánchez propuso un gran pacto de Estado para afrontar los efectos de la emergencia climática. Un pacto que fuera más allá de la lucha partidista y las diferencias ideológicas. La propuesta del presidente fue tildada por el Partido Popular de "cortina de humo" para ocultar otras insuficiencias del Gobierno.

En España, el cambio climático se ha convertido también en otra batalla donde un bando es tachado de negacionista y otro de apocalíptico, obviando así un análisis más profundo de la situación que permita abordar de forma más pragmática y útil el problema de los incendios, en vez de enzarzase en acusaciones mutuas que no hacen más que postergar cualquier solución tangible. Para ello lo urgente y prioritario sería reforzar los servicios públicos y garantizar más recursos para prevenir o mitigar las oleadas de incendios cada vez complejas y devastadoras.

Al respecto, Javier Madrigal, ingeniero de Montes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha declarado recientemente que "lo que estamos viendo hoy son sesenta años de abandono rural".

Creo que, en general, falta en España una idea clara de Estado, aunque en la Constitución se contemple como un Estado autonómico. Sin embargo, dependiendo del ideario y de los intereses políticos, se habla también de Estado federal, simétrico o asimétrico, de Estado plurinacional e incluso de un Estado confederal. Conceptos que sin duda dificultan consensos generales sobre asuntos vitales de la política nacional.

En su obra "Los miserables", Víctor Hugo utilizó el término politiquería como una degradación de la política, estableciendo una nítida distinción entre ambas nociones. Para el escritor francés, la política piensa en el medio y largo plazo a partir de una determinada visión del mundo. La politiquería es oportunista y cortoplacista. La política intenta trabajar para mejorar las cosas para la mayoría. La politiquería se mueve por los beneficios inmediatos de sus autores. La política puede llegar a ser muy noble. La politiquería es siempre mezquina.

Como un buen ejemplo de lo que Víctor Higo entendía por "nobleza política" recuerdo ahora un episodio protagonizado hace unos años por dos políticos portugueses. El entonces primer ministro socialista, Antonio Costa, se dirigía al líder de la oposición liberal conservadora del Partido Social Demócrata, Rui Rio, para que colaborara en la gestión de la crisis del coronavirus.

La respuesta fue inequívoca: "Señor primer ministro, cuente con nuestra colaboración. Le ayudaremos en todo lo que podamos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte. Porque su suerte es nuestra suerte. La suerte de todos los portugueses".

Nada que ver con lo que ocurre en España desde hace algún tiempo.