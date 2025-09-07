Y nosotros peleándonos

Los préstamos son siempre de agradecer. Y, además, estoy seguro de que aunque no le hubiera dicho al tertuliano autor de la frase que iba a aprovecharla para este artículo, no tengo ninguna duda de que le hubiera agradado la idea, pues no en balde los que estábamos sentados aquel día a la mesa participábamos de la misma opinión.

Todo comenzó con la narración de otro de los tertulianos, que nos comentó lo que había escuchado el día anterior. Se encontraba en un bar conocido de la localidad, a la espera del vino blanco que había pedido al camarero, cuando en una mesa próxima a la suya dos personas –hombres, matizó– debatían con cierto ardor por ver quién era la figura política más importante del país, si Feijoo o si Ayuso.

No conseguían ponerse de acuerdo, gallego confeso uno y madrileño no menos contumaz el otro, y en estas estaban, mientras mi amigo daba los primeros sorbos al Albariño. La conversación continuaba entre un tira y afloja: "ya, pero que si Feijoo esto", o "vale, pero mira que Ayuso lo otro", sin visos de que ninguno de los contendientes pudiera imponerse al otro. Hasta que, acabado el vino, y con cierta perplejidad por su parte –se trataba de dos personas que acabarían de superar la cuarentena, pero a los que se les notaba mucho la pinta de currantes, destacó–, decidió abandonar el bar. Eso sí, a la salida tardó en librarse de una sensación en la que el estupor y el cabreo se iban alternando. ¿Cómo era posible, se preguntaba, que se pudiera estar alabando a quienes coinciden, entre otras medidas, con más fondos públicos para la educación privada, o entienden que el respeto a los requisitos ambientales es un lastre o vinculan la inseguridad con la inmigración?

Cuando terminó de contarnos el episodio, no hubo tiempo para que nos pusiéramos a reflexionar. Fue todo muy rápido, pues la frase salió disparada desde uno de los tertulianos. Ese: "Y nosotros aquí peleándonos", se abrió paso fácilmente por entre las paredes del local. A aquellas horas matinales no había muchas personas dentro, lo que no fue óbice para que un cliente, acodado en el extremo de la barra, inclinara la cabeza hacia nosotros en un gesto de asentimiento, al que nos unimos de inmediato el resto.

Como era de prever, a continuación pasamos a abrir el botiquín de primeros auxilios, o de urgencias, sería más sensato decir. Gasas estériles, apósitos, vendajes y tijeras sin punta se convirtieron pronto en un antiséptico contra la inflamación que la derecha, más normal o más extrema, intentaba extender a todo el tejido social.

Y así, frente a la derogación de la Ley de Memoria Histórica (en la actualidad de Memoria Democrática) o la privatización de la Sanidad, entre otros recortes que a buen seguro se producirán si llegan al gobierno, no quedaba más remedio que avanzar en un programa de unidad de la izquierda.

Sobre este punto no hubo apenas debate. No importó deslindar el terreno que se extiende desde el PSOE a Podemos, entre otros partidos. Y por si hubiéramos tenido alguna duda, el mismo cliente que estaba en la barra habría terminado por disiparlas. Sus palabras fueron: "Voy a cumplir ochenta años y por primera vez me encuentro con una situación inédita en el terreno electoral. Ya no se trata solo de la derecha de siempre, más o menos casposa", terció, "sino de un avance claro del fascismo, porque a Vox hay que definirlo así, apostilló. Y con eso no se juega, chavales".

Luego pagó la consumición, nos saludó y se perdió en la calle.