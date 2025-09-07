Tito, un reconocimiento pendiente

El descanso estival comenzó fatal, con la noticia del fallecimiento de nuestro Tito, un amigo, un buen hombre y mi presidente cuando pertenecí a la asociación Mierense del Año. Lo dije anteriormente y lo reitero: no puedo soportar la pérdida de gente querida. Así lo siento, de un modo egoísta, porque los necesito aquí, cerca, sabiendo que están. Y sin ellos, mis territorios, Mieres y Saldaña, se van apagando como esas paredes viejas que hace mucho que nadie pinta.

La muerte de Tito es un golpe personal y una gran pérdida para nuestro concejo. Porque cuando lo habitual es premiar la belleza, la fuerza, la habilidad o los conocimientos, Tito se preguntó por qué no hacerlo con la bondad y la solidaridad desinteresadas, poniendo el foco sobre los mierenses entregados a ayudar a los demás. Una idea que fue tomando cuerpo y que cincuenta años después continúa dando frutos en forma de reconocimiento a nuestros mejores vecinos.

Pero Tito quiso, y logró, ir más allá alejando a su asociación de la elección de los galardonados anuales, trasladando la responsabilidad a un jurado popular independiente, renovado en cada edición y cuyos componentes votan libre y reservadamente. Todo un ejemplo democrático que en más de una ocasión hubo de defender ante los intentos externos de intromisión.

Con posterioridad llegaron otros premios, pero los principales, los "Mierense del año", mantuvieron su lustre a lo largo de toda la andadura.

Es por ello que considero que el pueblo de Mieres debe a Tito el reconocimiento que merece, ganado a pulso, y su nombre debería figurar bien a la vista, para que recordemos quién fue y qué hizo por este concejo, que cada año, una tarde de primavera, se convierte en el centro de Asturias para que todos conozcan a unas cuantas personas maravillosas.

Ahora queda la difícil tarea de proseguir sin su gran presencia, un reto considerable.

Adiós, querido Tito. Te fuiste estando yo lejos para poder despedirme. Lo hago ahora, dolorido, emocionado y sumamente agradecido. Dale un beso a tu amiga de la niñez, mi madre.