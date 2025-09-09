Del maíz al carbón

En el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España de Pascual Madoz, que se publicó a mediados del siglo XIX está escrito que el terreno de Mieres es más bien de monte que de llano y que en el primero abundan las hayas, robles, castaños, avellanas, y otros árboles, variedad de arbustos y excelentes pastos. Al mismo tiempo se señala que en aquel momento se producían cereales, patatas, legumbres, castañas, sidra, frutas, madera y pastos, exportándose avellanas y fabes, al tiempo que se traían de otras partes vino, garbanzos y trigo.

Treinta años más tarde, pasó por aquí el erudito Diego Navarro Soler, especializado en las cosas del campo y muy popular por libros como "Tratado del estiércol y demás abonos naturales, artificiales y químicos" ; "Cultivo perfeccionado de las hortalizas, con todos los adelantos modernos en el arte de forzarlas y bajo el punto de vista forrajero, del embalaje, transporte y conservación"; " La atmósfera en sus relaciones con la agricultura y el pronóstico del tiempo" o " Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral", que fue un éxito de ventas hasta bien entrado el siglo XX.

Navarro recorría toda España anotando las peculiaridades de cada región para poder aconsejar sobre la manera de mejorar sus cultivos. En el ejemplar correspondiente al cuarto trimestre de 1882 de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento publicó un artículo titulado "Situación de la Agricultura del Valle de Mieres, Asturias", dando datos oficiales sobre la caída de la agricultura que en aquel momento se veía relegada por los trabajos industriales y añadiendo además algún consejo para revertir esta situación.

El hombre entró en Asturias en un momento que representa bien el tránsito entre la vida tradicional y la modernidad, cuando el trazado del ferrocarril aún se interrumpía en el Puerto de Pajares. El tren lo trajo hasta Busdongo y desde allí tuvo que subirse a la diligencia para bajar hasta Puente de los Fierros por aquella carretera que, a pesar de los esfuerzos de Jovellanos, no dejaba de ser un camino tortuoso e impracticable en las jornadas más crudas del invierno. Este mismo contraste se vivía aquí en otros ámbitos cuando la forma de vida tradicional del mundo campesino se encontraba acorralada por la modernidad.

Pero Diego Navarro iba a lo suyo. En su escrito calificó a Mieres como "una de las comarcas más fértiles y pintorescas de Asturias; pero de las menos favorecidas también por la mano del hombre, falto de fe o indiferente a los progresos agrícolas, o más estimulado por otras industrias que le proporcionan mayor remuneración en sus tareas que el cultivo del campo".

Y era cierto, porque el desarrollo industrial y minero de esta villa ya había dejado en un segundo plano a la agricultura y se contaban con los dedos de una mano las familias que seguían viviendo exclusivamente de los cultivos, aunque curiosamente él consideraba que esta era una circunstancia secundaria y culpaba de la crisis del campo a la emigración que hacía que faltasen brazos jóvenes en las aldeas.

"El valle de Mieres -escribía-, y con especialidad el término jurisdiccional de la villa dispone de no despreciable número de terrenos incultos, que podrían convertirse en ricas praderas, utilizando nacimientos perdidos de agua, o plantaciones de pomaradas, castaños y avellanos, no queriendo destinar una parte al cultivo de cereales, tubérculos y raíces, extremadamente limitado o casi desconocido en la localidad respecto a las últimas plantas. Sino lo que es más perjudicial aún del desparramamiento de los infinitos trozos de tierra que constituyen los pequeños caseríos, desparramamiento que separa uno y dos kilómetros unos pedazos de otros de los que lleva en arriendo un colono, haciendo imposible que concentre su acción para trabajarlos y guardarlos como es debido".

Aquí dio en el clavo. La fragmentación del caserío con huertas pequeñas y separadas en muchos casos por muros de piedra siempre ha sido un obstáculo tan insalvable como la propia orografía para que en la Montaña Central pudiera intentarse el cultivo extensivo de cualquier cereal. En cuanto a la calidad del suelo, como es sabido, estamos en terreno carbonífero y por eso triunfó aquí la segunda revolución industrial, pero las laderas de los montes se recubren de una fértil capa vegetal que sujeta las raíces de los árboles en los castañares, las pomaradas y los bosques autóctonos, que entonces eran muy abundantes, lo mismo que los carrascos, enebros, espinos y otros arbustos.

A lo largo de los siglos, las pizarras más o menos arcillosas y las calizas y areniscas han originado con sus detritus una buena tierra vegetal que al ser arrastrada por el agua acabó dando origen a los ricos sedimentos que en aquel momento constituían el suelo de la vega de Mieres, una de las más productivas de Asturias; sin embargo, lo que Diego Navarro pudo ver ya fue un terreno que estaba urbanizándose a paso de gigante sin que nadie se preocupase por la desaparición de los sembrados de maíz.

Un aspecto de la crónica que nos interesa especialmente está en los datos del clima, que el viajero resumió partiendo de las observaciones meteorológicas verificadas por la Universidad de Oviedo en el decenio de 1865 a 1874. Ahora que estamos viviendo la polémica sobre las alteraciones que puede provocar el cambio climático, les pido que hagan ustedes mismos la comparación con los que aporta para nuestros días la AEMET, muy fáciles de encontrar en Internet, y así podrán sacar sus propias conclusiones. Igual se llevan una sorpresa.

Las temperaturas medias fueron de 8 °C en el invierno, 11 °C en la primavera; 18 °C en el verano, y I3 °C en el otoño. La máxima anual llegaba a 32 °C y la mínima descendía a 3 °C, siendo la temperatura media anual la de I2 °C, lo que se corresponde con las propias de la zona fría-templada. Con respecto a las precipitaciones, la columna pluviométrica acusó en el mismo período 268,4 mm en el invierno; 263,6 en la primavera; 153,7 en el verano, y 250,7 en el otoño; sumando 936,4 mm en todo el año. El número de días de lluvia se elevó a 40 en el invierno; 44 en la primavera; 30 en el verano, y 41 en el otoño; es decir, 155 en todo el año. El término medio anual de los días despejados durante el citado decenio llegó a 54; el de los nublados a 150, y el de los cubiertos a 161.

Para don Diego la razón de que tengamos tan pocos días soleados viene de las características del valle, que está rodeado de montañas y no recibe las benéficas influencias de los vientos tan directamente como debiera porque lo frenan los pliegues del terreno. Esto hace que en el verano se experimenten grandes calores en las horas que baña el sol -como hemos visto batiendo el récord de altas temperaturas este año-, sin que el viento o las brisas húmedas que parten del mar puedan ayudar a suavizar la temperatura.

A pesar de todo, le gustó esta tierra: "Dispone de un suelo feracísimo y de excelente consistencia; pues sin dejar de dominar el principio arcilloso, es suficientemente suelto para producir en buenas condiciones abundantes, gruesas y sabrosas patatas y raíces, y para que en él prosperen cuantos árboles frutales y maderables son compatibles con el clima".

Gran parte del concejo era apto para preparar terrenos de vega y monte en los que sembrar variedad de productos que diesen ocupación y riqueza a familias de agricultores, aunque siempre a pequeña escala, al estilo de lo que ya habían planteado los economistas regeneradores de finales del siglo XVIII, que en su afán de subdividir la propiedad no concebían otra fórmula mejor de progreso para el campo y sus gentes; pero aplicando los métodos de cultivo, los abonos y la maquinaria de aquel 1882 para aumentar la intensidad de los cultivos.

Diego Navarro no pudo adivinar que una de las consecuencias de la industrialización iba a ser la destrucción del terreno cultivable, con la multiplicación de minas de montaña, elementos para el transporte y lavado del carbón, escombreras de todos los tamaños, tala de bosques y como colofón, ya bien avanzado el siglo XX, enormes desmontes para explotaciones a cielo abierto, que imposibilitan cualquier proyecto de agricultura intensiva, pero fue testigo de la desaparición del Mieres agrícola.