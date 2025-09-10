Apollinaire, Cellino y "Un frío huérfano"

La historia de El sastre de Apollinaire va ligada a la trayectoria poética de Javier García Cellino. Fue en otoño de 2010 cuando me presenté en casa de Juan Carlos Mestre con unas tarjetas que invitaban a publicar poesía, para repartir en librerías y bibliotecas, con una foto de Apollinaire de 1917, ese gordito feliz, con sombrero y pajarita, con aspecto de bon vivant. Fue Mestre quien me señaló el hallazgo: "Niño, Apollinaire te va a traer suerte". Y comenzó el proyecto de esta colección de poesía, cumpliendo así con un encargo que nadie me había hecho.

En mi vocación editorial, desde hace más de 20 años, siempre he tenido presente una idea: publicar libros interesantes que suelen quedarse en los márgenes del foco mediático. El comienzo, en 2011, fue un libro de Fernando Nombela, joven poeta manchego que marcó una línea editorial con "Soñé la muerte y otros poetas": riesgo formal, perfil alejado de los focos, poesía en esencia. Ya el número tres me trajo a una gran poeta madrileña, Ana Martín Puigpelat, con "Lyon, 1943", y gracias a ella (gran parte de las relaciones editoriales poéticas están plenamente basadas en la confianza: al igual que ocurre en cualquier búsqueda de empleo o recomendaciones, por ejemplo; y eso ocurre en este país, en Alemania y en la China: no es una virtud/defecto española, sino humana), gracias a Ana, digo, conocí a Javier García Cellino en 2017, con un libro fascinante. Me llegó su manuscrito de "Famélica legión" y no tuve dudas en publicarlo: aunaba poesía de verdad con imágenes, cuadros, historia del arte, compromiso social. Términos que resuenan en mí desde mi etapa de estudiante y lector en la adolescencia. Y se ajustaba a mi vocación editorial absolutamente personal y kamikaze ("viento divino", en su acepción japonesa): publicar a autores y autoras que alcanzan un gran sentido de lo poético y que logran desde el lenguaje volver a fundar una y otra vez la casa de la imaginación. Y sobre todo dar voz a aquellos que no tenían voz, o que el foco mediático dejaba fuera de plano. ¿Para qué ayudar a los que ya tienen ayudas?

Creo que en esos márgenes han ido caminando este proyecto editorial y la poesía de Cellino, buceador de corales, ojeador furtivo de la imagen. Autor de narrativa (dos libros de cuentos y cuatro novelas), ha sido premiado en diferentes certámenes por toda España, algunos de los más importantes del panorama poético: Gerardo Diego (en Santander), María del Villar (en Navarra), Leonor (en Soria), Juan Ramón Jiménez (en Huelva) y la bienal de Poesía de León en 2022 por "En el jardín de las hélices rotas". Para los desconfiados que necesitan pruebas de calidad: aquí las tienen. No creo que haya muchos poetas en este país que hayan conseguido esa lista de premios. Y eso debe ser resaltado en la trayectoria poética de Cellino. No estamos hablando de un poeta más. Posiblemente hablemos de uno de los más importantes poetas vivos de este país, pero claro, él no sale en las fotos ni forma parte de camarillas que manejan lo poco que da de sí la poesía en España. Ser un outsider, escribir con plena libertad desde Asturias (siempre con proyectos diferentes en estilo y temática; Cellino no se repite, como otros), no trepar ni alabar a los "maestros", tiene sus consecuencias.

En El Sastre de Apollinaire publicamos "Famélica legión" (que ganó el premio de la crítica de Asturias al mejor libro publicado en castellano en 2018, primera gran alegría y reconocimiento para esta editorial), "El portador de resinas" (2021) y ahora "Un frío huérfano", que se presenta mañana, jueves, 11 de septiembre, en Langreo, en el centro de creación escénica Carlos Álvarez-Novoa.

"Un frío huérfano" puede interpretarse como una declaración más personal del poeta, más íntima, sin por ello perder todo el bagaje acumulado de recursos y estilística: imágenes poderosas, metáforas cercanas al abismo, concisión de los términos, aromas de otro tiempo y un sabor de alta poesía. Desde la anécdota personal ("mi padre tenía un frío huérfano / en el corazón"), construye un paseo de la melancolía, ese alegrarse de estar triste que a tantos acompaña, una revisión a la familia, el paso del tiempo, el recuerdo de los desfavorecidos, la necesidad inherente del compromiso y siempre, siempre, la naturaleza y las alusiones al mundo del arte que han estado tan presentes a lo largo de toda su obra. Y muy importante (no lo olvidemos, en estos tiempos de estulticia e ignorancia): cantar el conocimiento, la revelación de lo invisible como sustento de la ética humana, personal y colectiva.

No quiero dejar de mencionar a otros poetas asturianos que me ha traído la amistad con Javier García Cellino: Enrique Serrano Meana, a quien publicamos "Ático Sur", Isabel Marina, con tres publicaciones ya en nuestro sello, la más reciente "Donde siempre es de día"; Ricardo Potchar con su potente libro "Atajos & Escaramuzas", pulido hasta la mínima expresión, sin olvidar a amigos comunes en Madrid, como Ana Martín Puigpelat y Javier López. Todo ello conforma una asamblea de palabras alrededor del fuego de la poesía. Y Apollinaire bendiciendo a Cellino y a la espera tantos poemas bellos aún por ser escritos.