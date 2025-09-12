¿Y el parque de Redes pa cuándo?

En mi anterior columna definía Laviana como "la puerta de Redes", y en esta ocasión la pregunta es: ¿cuándo se va apostar realmente por este parque?

En los últimos días hemos asistido a una ola de incendios como nunca antes habíamos vivido en nuestro país, y concretamente en nuestro valle afectó a la vía de acceso a la Vega de Brañagallones. Por decirlo llanamente, "era lo que nos faltaba", o podría ser "la gota que colme el vaso", aunque sea un incidente inesperado.

Llevamos años asistiendo a un abandono total de nuestro parque de Redes y concretamente de la joya de este parque natural que es la Vega de Brañagallones. Hace mucho tiempo que pensamos que este parque necesita un impulso para llegar a lo más alto del turismo natural, y también hace mucho tiempo que nos estamos dando cuenta que ese compromiso no llega.

El refugio de Brañagallones, regentado por la Federación de Montaña del Principado de Asturias, lleva más de un lustro esperando por una remodelación para la que hay presupuesto y nunca ha llegado a ejecutarse. Una remodelación necesaria porque estamos hablando de cambiar la cubierta del techo para que no haya goteras, y también de realizar obras de eficiencia energética para que cuando llegue el invierno en un paraje como este a mas de 1.200 metros de altitud, la estancia allí pueda ser confortable. Pues una vez más, en el verano de 2025, el refugio estuvo cerrado hasta hace muy poco y tuvo que abrir a menos de la mitad de su capacidad para no perder totalmente la temporada estival. Reitero que son unas obras para las que hay presupuesto y no llegan a ejecutarse.

En noviembre de 2024, se consiguió que el pantano de Tanes fuera navegable, gracias a la presión vecinal y de numerosas asociaciones y también de organizaciones sindicales como CC OO del Nalón; sin embargo, este año, que era el que ya tenía que estar a pleno rendimiento, una vez más sufre un revés y la parte lúdica, que es lo que puede atraer a visitantes y turistas, no ha visto la luz.

Somos muchas las personas que pensamos que no se están haciendo los esfuerzos y las inversiones necesarias para que el Parque Natural de Redes llegue a lo más alto del turismo y que se sitúe en el mapa esta joya que tenemos en la cuenca del Nalón.

Desde aquí decir a las personas responsables de las diferentes administraciones y organismos competentes que se pongan "manos a la obra" que ya vamos tarde.