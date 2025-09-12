Reflexiones

El sistema educativo, aparato institucional necesario de educación de las personas, está inmerso en la sociedad, esto es evidente e incontrovertible, con todo lo que ello significa de cara a entender qué es educar, cómo se educa y quién lo hace y para qué. En esta interrelación, digamos, de fuerzas interesadas en "educar", no escapa al adoctrinamiento y a la manipulación que sobre él ejercen los intereses del sistema económico llamado capitalismo, inculcando una formación socio-política que tiene como ¿valores? el individualismo, la competitividad, el enriquecimiento a costa de "caiga quien caiga", entre otros.

Deslindar esos valores del mercado neoliberal, de la convivencia en los centros escolares y por extensión en la vida cotidiana del alumnado de hoy, pero que mañana serán personas adultas que desempeñaran su vida en la sociedad, debería ser "imperativo moral" en el sistema educativo. La concepción social resultante de esos y otros conceptos, más deshonestos que éticos, con los que se puede llegar desde el mundo educativo, tienen un fuerte componente inmoral, de cara a la función social del buen vivir solidario.

No intento cargar la responsabilidad en el colectivo docente, donde hay enseñantes que asumen una educación comprometida y crítica. Las familias también tiene su parte proporcional en este tema. Y, aunque se dude, los sectores de la política también influyen en la educación de los y las jóvenes. Parece, entonces, correcto entender que sí hay valores morales específicos no solo en el binomio enseñanza-educación, y que es amplio el campo de influencia que debería de garantizar una vida social más democrática, autónoma y libre, que se impongan a aquellos otros "valores", que necesita el neoliberalismo para sobrevivir y continuar con su explotación del individuo, no solo económica.

La visión del mundo que se transmita a la juventud desde los diversos campos de influencia tendrá como consecuencia que su futuro pueda estar condicionado por parte de los intereses del sistema socioeconómico cuyo fin es el crecimiento sin fin de su economía y en detrimento de la mayoría humana. O que ese futuro esté informado por valores democráticos y solidarios enfrentando así a la manipulación y el engaño que desde tribunas y medios intentan imponer el actual pensamiento único.

Una ideología de la negación y de la mentira, que sale de las fosas no precisamente sépticas, sino de las negras aguas de las mismas y que las ratas expanden como nubarrones grises, amenazando con extenderse a la escuela, la universidad y la familia. Es la nueva ideología totalitaria con ropaje fascista, que desea continuar con el sometimiento del individuo. Y que en nuestro país está solemnemente representada.

La realidad del robo, con luz y taquígrafos, de la vida cotidiana del ciudadano, conformado con el saqueo ecológico por y para un crecimiento desorbitado e innecesario para la generalidad de la humanidad, pero sí indispensable para el enriquecimiento empresarial e individual de ese 1% en detrimento del 99%, y que está íntimamente ligado con la ideología negacionista, es el mensaje más o menos explícito que desde la política, vía EE UU, y acogida sin vómitos por parte de la derecha y extrema derecha europea, incluida la " feijoniana-ayusista", está marcando el paso o lo intenta de la agenda socioeconómica y por extensión de la educativa.

Están en contra de todo lo que huela a público: residencias, hospitales, ayudas sociales, cuidados a mayores, educación, sanidad… El conformismo social, el silencio de los cementerios, así como el descreimiento en la participación política de la ciudadanía, son las premisas necesarias de su propuesta política e ideológica como meta futura. Orquestada por un ruido demagógico y mendaz que sirve, eso sí, a su modelo totalitario y negacionista.

Para combatir este tsunami reaccionario desde la libertad y la democracia, se hace necesario un nuevo modelo donde la cultura sea un instrumento para la transformación de la sociedad. Un proyecto democrático de educación y cultura pública, que debe partir del análisis de las contradicciones que implica enseñar valores democráticos en una sociedad caracterizada por la (in)cultura neoliberal-postmoderna, donde predomina el individualismo exacerbado, la competencia por bienes escasos, el todo vale y el fin justifica los medios. Ofreciendo como frontispicio "La vida se reduce a la búsqueda del placer inmediato".

Efectivamente: Reflexionemos.