La debacle de la izquierda

Resulta harto difícil periodizar un momento político en el tiempo presente, pero existen demasiados indicios de que nos encontramos ante una nueva etapa, y uno de estos signos es la crisis global de la izquierda en sus diversas formas, que ha visto deteriorarse su alianza histórica con las clases populares. Las frustraciones y los límites de experiencias recientes como la de Siryza en Grecia o Podemos en España, han llevado a un momento de creciente desmoralización y desafección política. Al mismo tiempo, la extrema derecha se muestra cada vez más fuerte y capaz de capitalizar las frustraciones populares hacia la política neoliberal, adoptando un enfoque autoritario, racista, sexista y homófobo.

Fuimos muchos los que pensamos que la crisis capitalista de 2008 sería el momento que impulsaría a la izquierda real al centro de la escena, en un contexto de crisis de la política neoliberal y los partidos tradicionales. Como se ha visto, no faltaron intentos. Sin embargo, la triste realidad es que la izquierda se encuentra hoy al límite de su fuerza, no solo en el ámbito político sino también en el sindical y social. En nuestro país, sin aparcar la trayectoria de los viejos partidos ni la "difuminación de la socialdemocracia en la ortodoxia neoliberal", el ejemplo más claro lo representa Podemos y Sumar, agrupaciones que, lejos de ofrecer un proyecto de clase, se han volcado con los particularismos que inundan la vida política: desde un relativismo irracionalista en torno al sexo que asume paradójicamente un dogmatismo feroz y punitivo, hasta una extraña complicidad con los nacionalismos etnicistas y una defensa del régimen foral, tal como si la izquierda hubiera sustituido a Marx y Engels por Judith Butler y Herder.

Unos argumentan que el mundo sigue atravesado por luchas y movilizaciones, incluidos estallidos sociales como la notable secuencia de 2019, que Beverly Silver consideró el año de mayor movilización social global desde 1968, y no les falta razón: la situación internacional sigue siendo inestable y dinámica. En este contexto, la extrema derecha comienza a ser un competidor real para capitalizar no solo el malestar popular, sino las mismas movilizaciones sociales.

Otros responsabilizan exclusivamente al reformismo por sus capitulaciones y traiciones. Estaríamos entonces ante una situación clásica de "crisis de dirección", pero el problema va más allá. Tras los fracasos del reformismo, la izquierda radical sigue siendo tan impotente como antes. No solo no se beneficia cuando las desilusiones reformistas quedan expuestas, sino que es arrastrada por el espiral depresivo de su crisis.

De otra parte, los clásicos del socialismo tendían a pensar que la clase trabajadora era instintivamente revolucionaria y que solo factores coyunturales podían llevarla a un letargo reformista transitorio, pero la realidad resultó ser más compleja. Solo en circunstancias de crisis excepcionales y con una gran acumulación de fuerzas es posible superar la hegemonía reformista en la clase trabajadora. Además, esto no se logra únicamente denunciando al reformismo como una ilusión y anticipando capitulaciones.

A fin de cuentas, un revolucionario es un reformista hasta el final, que no se detiene ante el límite impuesto por la acumulación de capital. Las debilidades de la izquierda son también las debilidades de un periodo histórico: la fragmentación de la clase trabajadora, la desarticulación de los partidos obreros de masas, el retroceso de la afiliación sindical, la ausencia de una conciencia socialista en las masas. Se siguen produciendo explosiones de cólera social en el mundo; el problema es que estas ocurren en un contexto caracterizado por la pérdida de referencias políticas y por el retroceso de las fuerzas orgánicas de la izquierda.

¿Qué tenemos por delante? Por supuesto, que no lo sabemos con seguridad, pero nos atrevemos a analizar las tendencias que tenemos más a la vista, siendo uno de los aspectos más destacados, sino el principal, del nuevo ciclo el auge de la extrema derecha. En medio de una crisis capitalista de escala histórica, en la que el malestar generado por décadas de políticas neoliberales ha creado un entorno de inseguridad social y anomia mercantil, la demanda de orden (es decir, protección, estabilidad, previsibilidad) parece ser el pegamento de un nuevo bloque político y social en ascenso. Las limitaciones y experiencias fallidas de la izquierda durante el último ciclo no hicieron otra cosa que allanar el terreno a las fuerzas reaccionarias, y en ese contexto de solapamiento de crisis de distintos tipos, la extrema derecha captura el malestar de la época abriendo la posibilidad de una nueva gran ofensiva contra la clase trabajadora, la cual sigue poniendo en peligro las conquistas arrancadas a sangre y fuego contra el sistema capitalista. Desde mi punto de vista pretender que la izquierda anticapitalista puede competir en un espacio común "antisistema" con la extrema derecha es una vía muerta, que lleva al aislamiento de un radicalismo desconectado de las realidades concretas. Pienso que, si de verdad nos mostramos como el sector más fiel y consecuente en la defensa de lo que merece ser conservado, estaremos mejor preparados para impulsar las luchas ofensivas que necesariamente se deberán producir.