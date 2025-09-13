"Maracas y otros poemas" (de Alfonso Camín)

Una vez más hay que reconocer –admirar y agradecer–la gran tarea de Frente de Afirmación Hispanista, A.C , que preside el investigador, poeta y escritor de origen asturcántabro, don Fredo Arias de la Canal, mexicano de cuna, quien ha creado las distinciones universales "Medallas Vasconcelos", con las que distingue a poetas, escritores e investigadores del mundo hispánico. El colectivo ha publicado –reimpreso en edición facsimilar– "Maracas y otros poemas", del poeta de Asturias Alfonso Camín, precursor de la poesía afrocubana, autor de "Los Poemas de México", periodista, biógrafo, novelista, historiador e investigador, al cual, (tal como refiere el prologuista de este libro "Maracas y nuevos poemas", que soy yo mismo), en Oviedo el actual alcalde le quitó –"arrambló"– el nombre que daba a una plaza ovetense. Esa plaza ya no es Alfonso Camín, lo que no deja de ser un acto muy extraño.

Asimismo refiere el prologuista cómo un profesor, al que cita por su apellido, de rango emérito, negó y negaba de Camín incluso el nombre como precursor del género poético negroide, para darlo, eso sí, a poetas muy posteriores. Y tan es así o fue así su fobia a Alfonso Camín, que hasta lo excluyó de un diccionario que dirigió para la editorial Espasa. Queremos decir y decimos que Alfonso Camín, asturiano de obra grande sobre Asturias y lo asturiano, tiene sus negadores en este caso en Oviedo. Lamentable y deplorable que al poeta de Asturias –y grande del siglo XX del Idioma Español– le anulen el nombre que daba a una plaza de la ciudad emérita...

"Maracas y otros poemas" es un libro que refiere quién, cómo y de qué modo nace la poesía afrocubana. Reimpreso, aprovechamos para que conste, por Ediciones Deslinde, de Madrid, que dirige Francis Sánchez. Si la aportación poética de Camín abre las puertas a un género literario, la calidad de impresión de esta editorial hace que uno y otro constituya una publicación entre admirable y única.

De "Una paloma en la nieve", décima de la que trascribimos sus cuatro último versos, para que sea vea que Alfonso Camín fue un defensor de Asturias y España: "!Qué sabe ese gente extraña, / ruda, pajiza, incolora, / lo que es La Habana sonora / llenas de voces de España!".

De España, de Asturias, habla y escribe siempre admirablemente Alfonso Camín. Y en esta ocasión, con "Maracas y nuevos poemas", habla y describe con ecos y sones de raíz y frutos africanos, engarzados en el estilo peculiar que afloraba del idioma español.