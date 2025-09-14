El Gaucho y los fogones solidarios

Los pueblos, villas o ciudades, denomínese como se quiera, no son solo redes que se van entretejiendo hasta formar un paisaje urbano más o menos compacto o lineal. Su cartografía viene configurada, sobre todo, por el flujo y las relaciones entre sus habitantes. De ahí que a esa España vaciada que constituye uno de los desafíos territoriales más acuciantes de nuestra sociedad contemporánea, le falte ese nervio principal, esa de bóveda de crucería donde confluyen los espacios de construcción ciudadana que, en todo caso, tienen la función de conseguir una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Desde esta perspectiva, los establecimientos hosteleros se constituyen como un espacio de socialización imprescindible, un antídoto primordial contra la soledad y la despoblación.

Uno de estos lugares de encuentro, al que hace pocos días se aludió en este diario, es el restaurante "El Gaucho", emblema hostelero de Langreo, tal como se reflejaba en la noticia del periódico. Su cierre, debido a la jubilación de sus propietarios, Luisa y Ramón, nos deja un poco más huérfanos a todos, pero, al mismo tiempo, nos va impregnado de ese olor especial, de esa pátina dorada que nos regalan los recuerdos.

En este caso, referirse a las carnes y pescados a la plancha, o a les cebolles rellenes o los revueltos de oricios de la carta, sería solo reflejar una parte del caudal que atravesó el restaurante durante tantos años: 53, se recogen en la noticia de LA NUEVA ESPAÑA. Mas lo cierto es que sus fogones, además de servir de alimento para una gran parte de langreanos, iluminaron también la solidaridad de una cuenca en épocas de crisis, cuando las protestas, encierros o despidos de los trabajadores formaban parte de nuestra radiografía social.

Me estoy refiriendo a unas décadas, y no precisamente prodigiosas, en las que el fantasma de la desindustrialización comenzaba ya a hacerse presente. Talleres y empresas de mediano o más grande volumen sufrían las embestidas de un sistema capitalista que, como siempre, aplicaba su reloj competitivo, en el que el éxito se basa en la acumulación de riquezas y bienes, con total olvido de las interacciones humanas, de modo que la contestación social estaba presente en las calles y dentro de las fábricas.

"El Gaucho" mostró siempre su faz solidaria, llevando comida y los auxilios necesarios a quienes lo necesitaban. Y de ello pueden dar fe muchos trabajadores de empresas que echaron el candado o amenazaban con hacerlo, entre los que me encontré yo a finales de los setenta, cuando las huelgas de Perfrisa. Entre tantos recuerdos, destaca la sabrosa sopa de pixín y la no menos exquisita merluza a la sidra que nos llevaron el primer día –las viandas no cesaron durante los otros catorce que duró la reclusión– a María del Mar y a mí cuando nos encerramos en el comedor de la fábrica.

Manos solidarias que no han cesado desde entonces. Baste decir que enfrente del restaurante se encuentra un estanco, en el que trabaja Myrian, mi hija mayor, a la que agasajan a diario llevándole el desayuno: café y dulces caseros. .

Pase, pues, esta fotografía humanitaria a formar parte de las paredes del restaurante, Que, como bien dice el refrán, "La comida es más que una necesidad humana. Es el lenguaje universal que conecta culturas, tradiciones y recuerdos". Y en este caso, los que proceden de los fogones de "El Gaucho", tienen un sabor especial.