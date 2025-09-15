Los reportajes de la Vuelta Ciclista a España realizados por TVE convierten a este espectáculo de masas en una proyección mediática sin parangón. Y las etapas asturianas con final en los altos de L’Angliru en Riosa y la Farrapona en Somiedo conforman un mosaico paisajístico de gran proyección con la "serpiente multicolor" marcando el territorio con sus pedaladas y la fuerza deportiva de sus protagonistas.

Ver las imágenes televisivas a pie de carretera –cámara y moto– y aéreas –cámara y helicóptero– es vivir de cerca esta prueba deportiva con una nitidez sobresaliente y con la técnica y pericia de sus profesionales que para mí, y conozco bien la casa, son los mejores del mundo. Y estas imágenes bien servidas con soberbios medios técnicos contribuyen a una gran proyección del entorno televisado con esas visuales panorámicas que causan sensación al espectador. Las etapas de aquí han representado un itinerario de postal veraniega con planos cortos de los ciclistas en su esfuerzo cotidiano, paneos intensos con secuencias imposibles con vistas aéreas inmejorables en los ascensos a meta.

Ese Angliru emblemático con cuestas y pendientes que asustan y esa Farrapona con su dibujo zigzagueante en sus lomas de brezo y manzanilla. Imágenes para el recuerdo que llevan en sí mismas un mensaje al Turismo esperanzador y que representan lo más genuino y auténtico de lo que refleja Asturias con su verde suave en esta ocasión por las altas temperaturas y unas jornadas radiantes de sol con una exhibición paisajística que nos enorgullece a todos. Belleza, deporte, paisaje, esencia regional y una afición al deporte de la bicicleta que, salvo honrosas excepciones, volvió a demostrar su respeto y sentido común ante una prueba deportiva de estas características.

Bien por la Vuelta y mucho ánimo a Javier Guillén y equipo por ese empeño ingente de llevar a efecto con trabajo, estilo y pasión una gran carrera ciclista para disfrute de todos. Las etapas asturianas cumplieron a la perfección con lo mejor de la estrategia ciclista, los comentaristas Carlos de Andrés – ojo con la geografía–y Pedro Delgado, cumplieron muy bien su cometido y gracias a las imágenes de TVE, España y el mundo vibraron de emoción y sentimiento. Un deporte, el ciclismo, que representa turismo de acción.